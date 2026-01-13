Com vitórias no Globo de Ouro, O Agente Secreto ganha força rumo ao Oscar

Na noite de premiação do Globo de Ouro, o Brasil fez história mais uma vez. O agente secreto, longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, estava indicado a três categorias e ganhou estatuetas. Com as vitórias em Melhor filme estrangeiro e Melhor ator em filme dramático, a produção continua em uma trajetória marcante, com caminhos cada vez mais claros para as indicações ao Oscar (a serem conhecidas em 22 de janeiro).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O filme estende uma carreira de enorme prestígio, iniciada em maio de 2025, quando o longa brasileiro faturou dobradinha de prêmios: melhor direção e melhor ator no Festival de Cannes. Nos últimos anos, Cannes tem acirrado o contato com pontuais vagas de vencedores no Oscar; daí o entusiasmo com o rendimento de O agente secreto, que entra em campo, na Academia, com virtuais concorrentes como Foi apenas um acidente, Sirât e Valor sentimental.

Wagner Moura se tornou o primeiro ator brasileiro a conquistar o troféu de melhor ator. Ele havia sido indicado ao Globo de Ouro, em 2016, pela atuação na série Narcos, mas é a primeira vez em que sai vitorioso. Em seu discurso, trouxe reflexões sobre o filme, que retrata a memória e a falta dela, além de dizer que, assim como traumas permanecem com o tempo, os valores podem seguir o mesmo caminho. O ator também não esqueceu dos espectadores brasileiros e finalizou fala em português ("Para todo mundo no Brasil, assistindo isso agora: Viva o Brasil! Viva a cultura brasileira!").

Após o evento de premiação, em coletiva de imprensa, o ator destacou a necessidade de se apostar na produção de mais longas sobre a ditadura, ainda "muito presente no cotidiano". Wagner sublinhou que "a ditadura ainda é uma cicatriz aberta em nossa vida brasileira".

A repercussão do Globo de Ouro nas redes sociais foi estrondosa. A atriz Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro, estava na torcida desde o início do dia quando publicou: "Que O agente secreto nos traga muitas alegrias nesse Globo Dourado. Acho que vamos terminar a noite sorrindo de orelha a orelha". Fernanda estava certa e hoje compartilhou em suas redes sociais a sua alegria. "Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns santos guerreiros Waguinho e Kleber", escreveu a atriz, que no ano passado, também foi destaque do Brasil nas premiações no exterior.

A trajetória de exibições nacionais de O agente secreto no Brasil, em 2025, foi antecedida por uma badalada pré-estreia no Cine Brasília, em setembro, na abertura do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Nos bastidores da celebração do recém-conquistado Globo de Ouro, Wagner caiu no samba, ao lado da colega de elenco Alice Carvalho.

Louvores

Lázaro Ramos, que trabalhou com Wagner Moura em filmes como Cidade Baixa, Saneamento básico, o filme e Ó paí, ó, demonstrou sua admiração pelo colega de profissão e grande amigo. "Pois é... 'O baiano tem o molho' e agora tem o Golden Globe. Ter a alegria e a honra de acompanhar o trabalho de Wagner desde a nossa adolescência só faz esse prêmio ser ainda mais especial para mim. Ele tem voado com O agente secreto, mas nós aqui, do Brasil, já aplaudimos ele tantas vezes: na tevê, no teatro, em vários dos filmes que fez. É muito bom ter um irmão de quem você é fã. Parabéns, Waguinho! Voa! Nós te admiramos", publicou.

Maria Bethânia também utilizou as redes para celebrar as vitórias do longa de Kleber Mendonça Filho. "Que alegria! Parabéns a cultura brasileira, ao cinema brasileiro mais uma vez e sempre! Nossa história, nossa cultura, nossa força. Viva o Brasil e sua arte", publicou a cantora.

O cineasta brasiliense Renato Barbieri afirma que as vitórias mostram o reconhecimento internacional internacional do cinema brasileiro e, em especial, a força do cinema realizado na macrorregião CONNE (Centro Oeste - Norte - Nordeste). "Ano passado foi com Ainda Estou Aqui e nesse ano a dose se repete, mostrando que a onda virtuosa que vivemos tem consistência! Além disso, o público brasileiro mostra um interesse crescente pelo cinema nacional, com bilheterias expressivas para esses e outros filmes da nossa indústria cultural", comenta o cineasta.

Para ele, as forças políticas, econômicas e sociais devem olhar esse reconhecimento para abrir uma janela de oportunidades para o crescimento do Brasil para dentro e para fora do país. "O Brasil tem um recado a dar ao mundo e esse fato se realiza em todos os campos, com força crescente", destaca.

"A carreira sólida do Walter Salles, de Ainda estou aqui (premiado com o Oscar do ano passado), é um caso à parte. Temos uma lacuna para aproveitar a onda aberta: Kleber Mendonça Filho é um nome único. Ele traz um modelo difícil de reproduzir em termos de ser uma massa forte para dar tração efetiva à janela internacional (de exibição) que nos tem sido aberta", opina o produtor de cinema Marcus Ligocki Júnior (Rock Brasília: era de ouro e Pureza).

Ele nota que, para a votação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (que define o Oscar), houve uma remodelagem na composição de talentos — leia-se atores, montadores e diretores de fotografia internacionais (no que, claro, compreende brasileiros). Desde 2007, Ligocki, quando da criação do curso de audiovisual do Iesb, se valeu dos trabalhos no circuito de consultores internacionais e das negociações anteriores com produtoras estrangeiras, quando já notava a centelha de interesse pelo Brasil e pelos diretores com potencial internacional.

"Há um impacto muito relevante na aproximação com Los Angeles. Lá, se tem o núcleo de produção, distribuição e acesso ao público de maior expressão no planeta. Cada vez mais, eles se apresentam interessados na nossa cultura e no jeito de expormos nossas narrativas. O Brasil ganhará muito se estiver sendo consumido no mercado internacional com nossos produtos", define. Ligocki saúda iniciativas como o olho para o mercado do produtor Rodrigo Teixeira (Ainda estou aqui, Heleno e A vida invisível) e a circulação em festivais estrangeiros de Dira Paes, credenciada como espécie de embaixadora da nossa arte, junto a nomes como influentes como Julia Roberts (a estrela mais aplaudida entre os pares) e Sean Penn (presença na boca do palco do Globo de Ouro).

Próximos passos rumo ao Oscar

A premiação foi um passo definitivo para o Oscar. No Critics Choice Awards, O agente secreto venceu a categoria de filme estrangeiro, mas Valor sentimental, filme norueguês que é um dos destaques do ano, não havia aparecido nessa categoria, pois estava indicado a Melhor filme. A dúvida se o longa de Kleber Mendonça Filho venceria o filme de Joachim Trier foi respondida na noite de ontem. Com a vitória no Globo de Ouro desbancando Valor sentimental, as chances para a possível vitória no Oscar estão cada vez mais a favor do Brasil.

Enquanto nas categorias de Melhor filme internacional as possibilidades parecem aumentar cada vez mais, nas categorias de atuação, ainda existe um dilema. Retomando ao Critics Choice Awards, Timothée Chalamet foi vencedor com seu trabalho em Marty Supreme, e repetiu o feito no Globo de Ouro. Porém, pela divisão em categorias de drama e de comédia, Wagner conseguiu levar a melhor e trazer uma estatueta inédita para o Brasil.

Apresentado como "um novo concorrente" (a melhor ator no Oscar) Moura foi destacado em publicação da BBC. O veículo crava que ele "oferece uma atuação brilhante, complexa e carismática" no thriller brasileiro, e que teve muito em jogo, neste (novo) embalo do Globo de Ouro. A disputa para o Oscar de Melhor ator começa a ser delineada. Leonardo DiCaprio, que parecia ser um dos favoritos para as premiações, acabou perdendo seu posto para Timothée Chalamet, 30 anos, que é o grande adversário do brasileiro, quase cinquentão. Chalamet tem brilhado na trajetória com Marty Supreme, mas o baiano segue firme na disputa após a conquista do Globo de Ouro. No que depender da torcida brasileira, Wagner Moura voltará de Los Angeles com mais um marco para o país.

As premiações continuam

Após o Globo de Ouro, algumas datas ainda são muito importantes para quem quer ficar por dentro de toda a trajetória de O agente secreto em premiações internacionais.

22 de janeiro - indicações oficiais do Oscar

No final do mês, a Academia irá divulgar os selecionados para o Oscar. O agente secreto tem grandes chances de aparecer em Melhor filme internacional, Melhor ator, Melhor filme e surgiu na lista de pré-selecionados para Melhor elenco. Falta pouco para o público descobrir se as indicações de O agente secreto irão surgir.

27 de janeiro - lista oficial do Bafta

Com quatro possíveis indicações para o Brasil, a lista oficial do Bafta, o Oscar do Reino Unido, será divulgada no dia 27. O agente secreto aparece em Melhor filme de língua estrangeira e Melhor roteiro original. O Brasil também aparece com Apocalipse nos trópicos em Melhor documentário e o diretor de fotografia Adolpho Veloso está em Melhor fotografia pelo filme Sonhos de trem.

22 de fevereiro - Bafta

Já no final de fevereiro, a premiação do Bafta, conhecido como Oscar do Reino Unido, acontece com a presença do longa de Kleber Mendonça na premiação. Apesar de Wagner Moura ter ficado de fora, a categoria de Melhor filme de língua estrangeira pode ajudar a campanha de O agente secreto no Oscar.

26 de fevereiro - início da votação do Oscar

Ainda em fevereiro, a Academia começa a votar nos favoritos para a premiação. Com quase dez mil profissionais da indústria aptos a votar, a data marca um momento próximo da premiação do Oscar, mas é iniciada após outros prêmios, por isso a influência grande de outras grandes premiações. A votação será finalizada no dia 5 de março.

8 de março - Satellite Awards

Última premiação antes do Oscar, o Satellite Awards, que premiou Fernanda Torres no ano passado, é organizado pela Academia Internacional da Imprensa. Na ocasião, Wagner Moura aparece em Melhor ator e em Melhor filme internacional. Pela data, a premiação já não impacta tanto a decisão do Oscar, mas é sempre bom conquistar mais algumas estatuetas para o Brasil.

15 de março - Oscar

Por fim, o Oscar chega no dia 15 de março. A expectativa é que O agente secreto repita o feito de Ainda estou aqui e traga ao Brasil mais um Oscar de Melhor filme internacional. No caso de Wagner Moura, é esperado que ele conquiste o primeiro prêmio do país em uma categoria de atuação na premiação mais importante do cinema mundial.;



Lista completa de vencedores

Cinema

Melhor filme - drama: Hamnet: A vida antes de Hamlet

Melhor filme - musical/ comédia: Uma batalha após a outra

Melhor filme estrangeiro: O agente secreto

Melhor filme de animação:Guerreiras do kpop

Melhor realização cinematográfica e de bilheteria: Pecadores

Melhor atriz - drama: Jessie Buckley - Hamnet: A vida antes de Hamlet

Melhor ator - drama: Wagner Moura - O agente secreto

Melhor atriz - musical ou comédia: Rose Byrne - Se eu tivesse pernas, eu te chutaria

Melhor ator - musical ou comédia: Timothée Chalamet - Marty Supreme

Melhor atriz coadjuvante: Teyana Taylor - Uma batalha após a outra

Melhor ator coadjuvante: Stellan Skarsgard - Valor sentimental

Melhor diretor: Paul Thomas Anderson - Uma batalha após a outra

Melhor roteiro original: Uma batalha após a outra

Melhor canção original: Golden - Guerreiras do kpop

Melhor trilha sonora original: Pecadores



Televisão

Melhor série - drama: The Pitt

Melhor série - comédia/musical: The studio

Melhor série limitada: Adolescência

Melhor atriz - drama: Rhea Seehorn - Pluribus

Melhor ator - drama: Noah Wyle - The pitt

Melhor atriz - comédia ou musical: Jean Smart - Hacks

Melhor ator - comédia/musical: Seth Rogen - The studip

Melhor atriz - série limitada: Michelle Williams - Dying for sex

Melhor ator - série limitada: Stephen Graham - Adolescência

Melhor atriz coadjuvante:Erin Doherty - Adolescência

Melhor ator coadjuvante: Owen Cooper - Adolescência

Melhor stand-up: Ricky Gervais, - Ricky Gervais: Mortality

Melhor podcast: Good hang with Amy Poehler





