Kathleen Kennedy deixa a presidência da Lucasfilm, estúdio de Star Wars

Sem afastamento completo dos produtos da marca Star Wars, Kathleen Kennedy sai da presidência da Lucasfilm, depois de 14 anos

Kathleen Kennedy, ex-presidente da Lucasfilm - (crédito: ADRIAN DENNIS)
A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, encerra função no posto. Durou 14 anos a liderança dela no estúdio responsável por Star Wars, época em que monitorou a disparada de cinco filmes, que, conjuntamente, obtiveram US$ 5 bilhões em renda. Na fase em que presidiu, Kathleen viu a Disney comprar o estúdio (que responde por Star Wars e Indiana Jones). Agora, ela (braço direito de George Lucas), será apenas produtora. Dave Filoni, cabeça de animações do estúdio, será o presidente e o diretor criativo, atuando diretamente com Lynwen Brennan.

Desbravadora, Kathleen Kenedy supervisionou êxitos como O despertar da força, e amargou a experiência de Han Solo: uma história Star Wars. Algumas extravagâncias e licenças (quanto a séries e conteúdo desvirtuado de romances e quadrinhos da marca) nem sempre tiveram boa receptividade, mas The Mandalorian, Ahsoka e Andor estiveram na lista de produtos com os quais contribuiu. Kathleen dará sequência à carreira no desenvolvendo de filmes e séries da Lucasfilm.

