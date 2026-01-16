Luciana Gimenez deixa RedeTV! após 25 anos na emissora

Luciana Gimenez comanda o SuperPop há mais de duas décadas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após quase 25 anos, a apresentadora do SuperPop e modelo Luciana Gimenez vai encerrar o contrato com a RedeTV!. A informação foi confirmada pela emissora, que afirma que a decisão foi tomada em “comum acordo”.

Em nota enviada à imprensa, a RedeTV! agradeceu as mais de duas décadas de parceria e desejou sucessos nos novos “novos projetos e desafios profissionais”. A apresentadora do SuperPop ainda não se pronunciou.

“Ao longo de mais de duas décadas, Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do 'SuperPop' e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!”, diz o comunicado da emissora.

A saída da modelo se dá em um momento de reformulação na empresa. Em dezembro, o presidente da empresa, Amilcare Dallevo Júnior, adquiriu todas as ações de Marcelo de Carvalho, com quem fundou a emissora em 1999. Conhecido por comandar o programa Mega Senha, Carvalho foi casado com Luciana Gimenez entre 2006 e 2018. Em comunicado, a RedeTV afirmou que o apresentador e empresário passaria a se dedicar ao ramo imobiliário, de tecnologia e mídia digital.