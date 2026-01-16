InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

Luciana Gimenez deixa RedeTV! após 25 anos na emissora

Saída ocorre em meio a reformulações no canal e após o presidente da empresa, Amilcare Dallevo Júnior, comprar todas as ações do sócio

Luciana Gimenez comanda o SuperPop há mais de duas décadas - (crédito: Reprodução/Instagram)
Luciana Gimenez comanda o SuperPop há mais de duas décadas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após quase 25 anos, a apresentadora do SuperPop e modelo Luciana Gimenez vai encerrar o contrato com a RedeTV!. A informação foi confirmada pela emissora, que afirma que a decisão foi tomada em “comum acordo”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em nota enviada à imprensa, a RedeTV! agradeceu as mais de duas décadas de parceria e desejou sucessos nos novos “novos projetos e desafios profissionais”. A apresentadora do SuperPop ainda não se pronunciou. 

“Ao longo de mais de duas décadas, Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do 'SuperPop' e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!”, diz o comunicado da emissora. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A saída da modelo se dá em um momento de reformulação na empresa. Em dezembro, o presidente da empresa, Amilcare Dallevo Júnior, adquiriu todas as ações de Marcelo de Carvalho, com quem fundou a emissora em 1999. Conhecido por comandar o programa Mega Senha, Carvalho foi casado com Luciana Gimenez entre 2006 e 2018. Em comunicado, a RedeTV afirmou que o apresentador e empresário passaria a se dedicar ao ramo imobiliário, de tecnologia e mídia digital.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 16/01/2026 19:33 / atualizado em 16/01/2026 21:11
SIGA
x