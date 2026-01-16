Mostra de Cinema de Tiradentes abre programação do cinema nacional em 2026

O filme ‘Sabes de mim, agora esqueça’ é um dos representantes do DF na Mostra de Cinema de Tiradentes. - (crédito: Divulgação.)

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes começa na próxima sexta-feira (23/1) e segue até o dia 31, em Tiradentes (MG). A temática deste ano é Soberania Imaginativa e tem como sessão de abertura, no Cine-Tenda, a exibição inédita de O fantasma da ópera, curta-metragem de Julio Bressane e Rodrigo Lima. O festival apresenta mais de 137 filmes, de 23 estados, em pré-estreias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Porão do rock anuncia atrações e abre pré-venda para shows nesta sexta

O Distrito Federal leva alguns representantes: Sabes de mim, agora esqueça, de Denise Vieira, que participa da Mostra Competitiva Aurora; Hacker Leonilia, de Gustavo Fontele Dourado, que participa da Mostra Praça; Atravessa minha carne, de Marcela Borela, que participa da Mostra Autorias; Vinte Vinte Quatro, de Davi Pieri, que participa da Mostra Formação; e Amassuni — O ruído das águas, de Juliana Boechat e Venusto, que participa da EmbraturLAB.

Leia também: Desejo é tema de exposição na Pilastra Galeria-Escola

O evento homenageia a atriz, roteirista e diretora, Karine Teles. A trajetória dela na produção audiovisual passa pelo cinema independente e pelo de longo alcance. Além disso, a programação apresenta o 29° Seminário do Cinema Brasileiro e o 4° Fórum de Tiradentes, com o tema Convergências de políticas públicas para o fortalecimento do audiovisual brasileiro’ com a produção da Carta de Tiradentes 2026.

Leia também: Pré-carnaval no Guará e em Taguatinga homenageia cantoras brasileiras

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel