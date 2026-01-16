InícioDiversão e Arte
Cinema

Primeiro streaming de documentários brasileiros estreia nesta sexta (16/1)

DOC Canal Brasil reúne filmes e séries dos mais importantes realizadores do país e a plataforma estará disponível no Prime Video

Plataforma de documentários fica disponível no Prime Video a partir de hoje (16/1) - (crédito: Divulgação)
Plataforma de documentários fica disponível no Prime Video a partir de hoje (16/1) - (crédito: Divulgação)

O Canal Brasil lança, nesta sexta-feira (16/1), o DOC Canal Brasil, primeiro serviço de streaming dedicado exclusivamente a documentários brasileiros. A plataforma chega ao Prime Video (com 30 dias de teste gratuito) e reúne cerca de 2 mil produções documentais como filmes, séries e programas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

DOC Canal Brasil nasce como espaço de encontro entre criadores e espectadores, com títulos premiados, produções recentes e clássicos restaurados que nos ajudam a compreender o país. A plataforma propõe a experiência de imersão no real, no esforço de preservar a memória audiovisual nacional, além de proporcionar entretenimento.

O novo serviço se apoia em três pilares fundamentais: Curadoria, Espelho e Conteúdo. Com 27 anos de trajetória dedicada ao cinema brasileiro, o Canal Brasil expande agora sua atuação para o universo sob demanda. entre os títulos de destaque estão:

Cabra Marcado Para Morrer (1983), Santo Forte (1999), Babilônia 2000 (2000), Edifício Master (2002), O Fim e o Princípio (2005), Jogo de Cena (2007) e Últimas Conversas (2015), de Eduardo CoutinhoÔnibus 174 (2001), de José Padilha, Rock Brasília - Era de Ouro (2011) e “O País de São Saruê” (1971), de Vladimir Carvalho, Jango (1984), de Silvio Tendler e a série Primavera nos Dentes — A História do Secos & Molhados (2025), de Miguel De Almeida.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/01/2026 17:22
SIGA
x