Festival de Circo do Brasil lança convocatória de artistas

O Festival de Circo do Brasil (FCB) abriu a convocatória de artistas para a 20ª edição. Com apoio do Programa Iberescena, fundo de apoio às artes cênicas ibero-americanas, o evento ocorre no Recife (PE) a partir do dia 30 de outubro, até o dia 8 de novembro. A seleção busca artistas para espetáculos, números e atividades circenses para a programação do festival.

O tema deste ano é Rebuliço! e propõe reflexões sobre o circo como arte em constante transformação. A busca é por propostas que valorizam o encontro de linguagens, a experimentação, a diversidade cultural e o diálogo entre o tradicional e o contemporâneo para enriquecer a produção artística do circo.

A curadora do festival, Dani Hoover, ressalta que a intenção é mostrar que a arte circense está em constante transformação. “É um chamado para o encontro, para a mistura e para o risco criativo. Queremos propostas que provoquem deslocamentos, que embaralhem linguagens e que reconheçam o circo como uma arte viva, em permanente transformação, atravessada por diferentes culturas e tempos”, explica.

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 6 de abril pelo formulário on-line, disponível no site e nas redes sociais do evento. Podem se inscrever artistas e coletivos dos países integrantes do Programa Iberescena: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai.

