Ex-Fazenda Tonzão Chagas é preso acusado de agredir esposa grávida

O cantor e ex-participante da Fazenda Tonzão Chagas foi preso em flagrante na noite de sábado (17/1) - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor e ex-participante da Fazenda Ewerton Luiz da Silva Chagas, conhecido como Tonzão Chagas, foi preso no Rio de Janeiro (RJ) acusado de lesão corporal contra a própria esposa grávida. A prisão em flagrante ocorreu na noite de sábado (17/1), após a Polícia Militar ser acionada por denúncia de violência doméstica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o portal g1, ele passou por audiência de custódia neste domingo (18/1) e teve a prisão mantidas.

O Correio procura a defesa de Tonzão, mas até o momento não conseguiu um contato válido. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.

A defesa da vítima, Débora Barreto da Silva, se manifestou nas redes sociais. Em nota, a advogada Catarina Souto afirmou que providências cabíveis foram tomadas para segurança da vítima e criminalização do agressor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“A violência contra a mulher não se limita à agressão física, manifestando-se também de forma psicológica, moral e emocional, sendo ainda mais grave quando praticada contra uma mulher grávida, momento que exige cuidado, proteção e respeito à vida”, diz o comunicado.

Nas redes sociais, Débora compartilhou foto durante exame de ultrassom e pediu energias positivas pela saúde dela e do filho.