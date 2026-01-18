InícioDiversão e Arte
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Ex-Fazenda Tonzão Chagas é preso acusado de agredir esposa grávida

PM foi acionada na noite de sábado (17/1) após denúncia de violência doméstica

O cantor e ex-participante da Fazenda Tonzão Chagas foi preso em flagrante na noite de sábado (17/1) - (crédito: Reprodução/Instagram)
O cantor e ex-participante da Fazenda Ewerton Luiz da Silva Chagas, conhecido como Tonzão Chagas, foi preso no Rio de Janeiro (RJ) acusado de lesão corporal contra a própria esposa grávida. A prisão em flagrante ocorreu na noite de sábado (17/1), após a Polícia Militar ser acionada por denúncia de violência doméstica. 

Segundo o portal g1, ele passou por audiência de custódia neste domingo (18/1) e teve a prisão mantidas. 

O Correio procura a defesa de Tonzão, mas até o momento não conseguiu um contato válido. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.

A defesa da vítima, Débora Barreto da Silva, se manifestou nas redes sociais. Em nota, a advogada Catarina Souto afirmou que providências cabíveis foram tomadas para segurança da vítima e criminalização do agressor. 

“A violência contra a mulher não se limita à agressão física, manifestando-se também de forma psicológica, moral e emocional, sendo ainda mais grave quando praticada contra uma mulher grávida, momento que exige cuidado, proteção e respeito à vida”, diz o comunicado. 

Nas redes sociais, Débora compartilhou foto durante exame de ultrassom e pediu energias positivas pela saúde dela e do filho. 

Por Gabriella Braz
postado em 18/01/2026 23:16
