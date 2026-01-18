Após rumores sobre SPFC, filho confirma internação de Benedito Ruy Barbosa

Benedito é autor de novelas da TV Globo, como 'Pantanal', 'Renascer' e o 'Rei do Gado' - (crédito: TV Globo / João Miguel Júnior)

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, 94 anos, passa por internação após infecção urinária. A informação foi confirmada pelo filho, Ruy Mauricio Barbosa, em meio a uma polêmica no São Paulo Futebol Clube, no qual o escritor ocupa cadeira como conselheiro.

Segundo Ruy Maurício, o pai está hospitalizado no Hospital do Coração, motivo pelo qual não participou das últimas reuniões e da votação que depôs o ex-presidente do clube, Julio Casares. “Infelizmente o nome dele está aparecendo em uma lista fake dos 45 votos contra o impeachment. Lamentável”, escreveu.

Benedito é autor de novelas da TV Globo, como Pantanal, Renascer e o Rei do Gado, as duas primeiras com remakes em 2022 e 2024 feitas pelo próprio neto, Bruno Luperi. A última novela do autor estreou em 2016, a obra Velho Chico, ambientada em uma cidade fictícia do sertão nordestino.

O vínculo do autor com a emissora terminou em 2019, com mais de 40 anos de carreira. Desde o afastamento da TV, ele vive uma vida discreta, com raras aparições públicas. Em 2025, Benedito esteve na UTI entre maio e junho devido a um quadro de insuficiência renal crônica.