BBB 26: 5 vezes em que Pedro Henrique revoltou os participantes

Pedro Henrique é representante do grupo Pipoca no BBB26

Desde a entrada no Big Brother Brasil 26 nesta semana, Pedro Henrique se tornou um dos participantes mais comentados da edição.

Inicialmente, ele se destacou por sua trajetória como vendedor ambulante, mas em poucos dias de confinamento, o brother já se envolveu em uma sequência de polêmicas.

De atitudes consideradas invasivas a falas repetitivas e conflitos diretos, o curitibano já se desentendeu com ao menos quatro outros participantes.

A seguir, relembre cinco momentos em que o rapaz de 22 anos gerou revolta entre os participantes do BBB 26.

1- Embates com Ana Paula Renault

Os conflitos com Ana Paula Renault, ex-participante que voltou ao programa, começaram logo nos primeiros dias de confinamento. Pedro afirmou que a sister teria feito um comentário pejorativo sobre Samira, chamando-a de Barbie, atitude que foi negada por Ana Paula.

Dias depois, a tensão voltou a crescer quando Pedro a questionou sobre a formação de grupos dentro da casa. Ela acusou o brother de ser malicioso nas perguntas e de tentar extrair informações de forma estratégica.

Em outro momento, ele tentou insinuar que a religião era o motivo de desavenças entre os dois. Na ocasião, ele disse que um mal-estar físico teria sido causado pela crença da sister. "Eu acredito tanto no que você fez que eu vou até pedir para você não fazer de volta. Não sei o que você fez, sobre coisa de fé, religião, essas coisas. Não sei o que você fez, se fez na maldade", disse.

2- Casaco de Juliano Floss

Outro episódio que causou forte repercussão no reality envolveu Juliano Floss.

Pedro Henrique admitiu ter sujado um casaco que o dançarino guardava como lembrança afetiva da namorada, a cantora Marina Sena.

A peça ficou impregnada com cheiro de própolis, o que levou Juliano a se emocionar e confrontar o colega.

O episódio foi visto por outros participantes como falta de cuidado e empatia, aumentando a especulação de que Pedro está ultrapassando limites básicos de convivência dentro da casa.

3- Envelope de Solange Couto

Outra polêmica do curitibano aconteceu na entrega de um envelope endereçado a Solange Couto.

Ele chegou a abrir a correspondência, sem permissão, e a atriz reagiu imediatamente. Ela questionou a atitude e lembrou que abrir correspondência alheia pode ser crime.

A situação levou a uma intervenção direta da produção, que advertiu Pedro Henrique sobre não mexer nos itens da despensa sem autorização.

4- Traição repetida em conversas

Fora das dinâmicas do jogo, um tema pessoal de Pedro Henrique passou a gerar incômodo coletivo: a repetição constante do relato sobre a traição à esposa, que está grávida.

O assunto foi mencionado em conversas com diferentes participantes.

A insistência acabou repercutindo negativamente, tanto dentro quanto fora do programa, com críticas nas redes sociais.

Por causa disso, a mulher do brother se manifestou sobre o assunto e os administradores das redes sociais de Pedro Henrique postaram uma nota de esclarecimento.

5- Sabotagem na dinâmica com Paulo

Na Prova do Anjo, o jovem protagonizou mais um momento de tensão ao apertar um botão antes da hora, contrariando as orientações de Paulo, com quem fazia dupla na dinâmica.

A atitude comprometeu a estratégia e irritou o parceiro, que afirmou ter explicado repetidamente as regras da prova.

Após o erro, Pedro Henrique riu da situação, o que foi interpretado como deboche por parte dos colegas.

Na sequência, outros participantes também confrontaram o curitibano, sobre um suposto fingimento de uma crise de ansiedade.