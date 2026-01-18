Pedro desiste do BBB26; Jordana denuncia assédio do brother

O vendedor curitibano Pedro Henrique desistiu do Big Brother Brasil 26 na noite deste domingo (18/1). O brother apertou o botão que indica uma desistência. A ação ocorreu após a sister Jordana Morais, representante do Distrito Federal, relatar que Pedro tentou beijá-la a força. “Ele pegou e entrou comigo, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar”, disse em relato a outros participantes. A globo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Segundo a moradora de Águas Claras, ela havia entrado na despensa para procurar um babyliss, quando Pedro foi atrás dela. Após encontrar o aparelho, ele teria segurado a sister contra a parede. “Ele não apertou, mas ele segurou, eu senti a mão dele no meu pescoço”, relatou Jordana. "Aí eu perguntei 'o que você está fazendo?' e ele respondeu 'eu estou fazendo o que eu estou com vontade de fazer'".

Jordana relata situação que aconteceu entre ela e Pedro na despensa antes dele desistir. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/9rQcmRbiXf — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2026

A transmissão foi cortada durante o episódio. Vídeos mostram apenas momento em que a sister sai da despensa, deixando Pedro sozinho no cômodo. "Dá licença, Pedro, você está viajando", diz.

