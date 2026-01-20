Edílson expõe favoritos no BBB 26 e entra em confronto com participante

Agora começou oficialmente! Edílson Capetinha começou a se articular e causou tensão no BBB 26 ao expor sua leitura do confinamento durante o jogo da discórdia, na segunda-feira (19). Diante dos colegas, o ex-jogador montou um pódio pessoal e indicou quem, para ele, não chega ao prêmio final.

Corintiano, Edílson montou um pódio majoritariamente rubro-negro, com Babu e Juliano Floss em segundo e terceiro lugar. A decisão parte de dois princípios: o desejo do ex-jogador de tê-los consigo até o fim e também pela força dos concorrentes.

Já na escolha negativa da dinâmica, o ex-atacante apontou Sol Vega como a pessoa que não vencerá o programa. A declaração provocou reação imediata e mudou o clima na casa. Vale pontuar que os dois já haviam trocado farpas anteriormente.

Edílson no Jogo da Discórdia

Sol, que entrou no reality como veterana, não gostou da exposição e rebateu a justificativa do astro. A discussão ganhou espaço ao vivo e evidenciou o desgaste entre os dois participantes, que jogam em lados quase opostos neste momento.

Conforme mencionado, o atrito já se desenhava antes mesmo da discórdia provocada. Entre sábado e domingo, os dois discutiram inicialmente por um problema envolvendo um participante já eliminado, posteriormente, Capetinha votou em Sol na formação do paredão.

Confinado desde 12 de janeiro, o ex-jogador divide a casa com outros 23 participantes e mantém Babu e Juliano Floss como seus principais aliados até aqui. Aposentado desde 2016, o astro entrou no programa como camarote e atuava em programas esportivos antes de iniciar o novo desafio.