Felca ironiza após receber ameaças: "Derruba o Roblox todo"

Felca respondeu com humor às mensagens agressivas e à ideia de que teria causado as restrições do jogo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atualização nas regras de comunicação do Roblox desencadeou uma reação inesperada nas redes sociais e acabou colocando o influenciador Felca no centro da controvérsia. Desde que a plataforma anunciou novas limitações para o uso do chat crianças e adolescentes, o criador de conteúdo de 27 anos passou a receber mensagens de usuários da plataforma que o acusam de ter provocado as mudanças. Parte dessas cobranças foi tornada pública pelo próprio Felca, que divulgou mensagens agressivas enviadas a ele — incluindo ameaças de morte e pedidos de prisão.

Diante da repercussão, Felca optou por responder com humor. “Nem sabia que existia chat de voz no Roblox, por favor, crianças, me deixem em paz”, afirmou nas redes sociais. Em um vídeo, ele encena uma ligação telefônica fictícia na qual dá ordens para que não apenas o chat, mas todo o sistema do Roblox saia do ar a partir de 1º de março. Durante a simulação, diz: “Isso, o chat de voz do Roblox, pode derrubar. Obrigado, viu querido? Você faz o seguinte: derruba o Roblox todo agora dia 1 de março, agora cai tudo. Pronto.” A encenação ironiza a ideia de que ele teria poder ou responsabilidade direta sobre as decisões da plataforma.

As novas regras foram anunciadas oficialmente pelo Roblox em 7 de janeiro. Na ocasião, a empresa informou que medidas que estavam em fase de testes passariam a ser adotadas em outros países onde o jogo está disponível. Entre elas está a implementação de avisos solicitando verificação facial de idade, mecanismo que permite o chamado chat baseado em idade. A funcionalidade ajusta a experiência conforme a faixa etária do usuário e impõe limites à comunicação entre adultos e crianças menores de 16 anos.

Segundo as normas da plataforma, o consentimento dos pais continua sendo obrigatório para que usuários com menos de 9 anos tenham acesso aos recursos de chat. As salas de conversa organizadas por idade foram projetadas justamente para evitar interações diretas entre crianças e adultos. Como regra geral, cada grupo etário pode se comunicar apenas com usuários da mesma faixa ou dos grupos imediatamente acima ou abaixo. Assim, jogadores de 9 a 12 anos, por exemplo, podem conversar entre si, com menores de 9 anos e com adolescentes de 13 a 15 anos.

Apesar disso, parte da comunidade passou a associar as restrições às supostas denúncias feitas por Felca. A própria plataforma, no entanto, já havia iniciado essas medidas de segurança nos Estados Unidos antes da repercussão envolvendo o influenciador. Ainda assim, usuários organizaram protestos virtuais direcionados a ele e contra a exigência de verificação de idade para o uso do chat.