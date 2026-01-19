Rogério Caetano e Cristovão Bastos lançam disco ao vivo

Em 2021, o álbum Cristovão Bastos e Rogério Caetano, que leva o nome dos dois músicos responsáveis pelo projeto, foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor álbum instrumental. Com o sucesso do disco, partiram em turnê e, agora, lançam Cristovão Bastos e Rogério Caetano — Ao vivo, gravação do show no Teatro Paiol, em Curitiba, em maio de 2024. O álbum está disponível de forma virtual, em plataformas de streaming.

O disco apresenta 12 faixas, entre composições solo, em dupla e colaborações com Paulinho da Viola, Eduardo Neves, Maurício Carrilho e Paulo César Pinheiro. O lançamento celebra também os 80 anos do pianista Cristovão Bastos.

Rogério Caetano é produtor, compositor e músico especializado no violão de sete cordas. Na carreira, já participou de álbuns de grandes nomes da música brasileira, como João Bosco, Zeca Pagodinho, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Compositor, pianista e diretor musical, Cristovão Bastos assina arranjos de canções de Nana Caymmi, Edu Lobo, Elza Soares, Miúcha e Gal Costa.