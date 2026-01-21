Grupo candango traz Saltimbancos aos palcos da Caixa Cultural

De sexta-feira a domingo, a Agrupação Teatral Amacaca leva à Caixa Cultural a peça Os Saltimbancos, clássico do diretor Hugo Rodas. Na sexta-feira, o espetáculo tem início às 16h; no sábado e domingo, as sessões começam às 16h e às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e estão à venda no site Bilheteria Cultural e na bilheteria local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com estreia original em 1977, criado por Rodas e o Grupo Pitú, Os Saltimbancos mistura elementos do teatro, dança e música para refletir sobre temas como liberdade, união e justiça. Na narrativa, quatro animais — jumento, cachorro, galinha e gata — fogem dos patrões para criarem um grupo musical. A Agrupação Teatral Amacaca, que era dirigida por Hugo Rodas, já apresentou a peça anteriormente, em 2019, como celebração aos 80 anos do diretor. "Desde essa estreia, seguimos fazendo. O público de Brasília adora, tem tudo a ver, ele se identifica muito, e tem tudo a ver com o nosso cenário, com tudo que estamos vivendo", explica Juliana Drummond, atriz da peça.

Para Drummond, Os Saltimbancos traz uma revolução artística no próprio discurso, pelo que é trazido nos textos e nas músicas. "Acho que, por ser uma releitura, é isso: buscamos esse lugar de trazer para o público a reflexão dessa luta social, luta de classes. Ele aborda esses temas atuais até hoje e leva mensagens de superação, de autoconfiança, de espírito coletivo, de saber dessa força coletiva e que é muito importante que a gente se una em busca do que acreditamos", diz a atriz.

Mesmo tendo sido criada nos anos 1970, a peça ainda traz temas que conversam com a atualidade. "Atualmente, vivemos num Brasil onde tem muitos barões por aí que estão tentando abafar as vozes de trabalhadores, de artistas, de mulheres, de povos originários, enfim. E eu sinto que Os Saltimbancos traz essa reflexão e esse empoderamento, para mostrar que a união pode reverter muito bem tudo isso, toda essa lógica, e trazer uma chama de esperança", explica Juliana.

Leia também: Mãe de Virgínia se pronuncia e atualiza estado de saúde após acidente

Os Saltimbancos tem cerca de 50 minutos de duração. Mesmo curto, Drummond ressalta o impacto da peça no público. "É lindo ver isso, brilhar, pulsar, fazer brilhar o olho, principalmente dos jovens, dos pequeninos que vão assistir, porque é essa chama que a gente quer acender", afirma. "É uma avalanche de força e de elementos artísticos, traduzidos tanto no teatro, na dança, no circo, na música e na interpretação", finaliza.

Os Saltimbancos

Da Agrupação Teatral Amacaca. Na Caixa Cultural (Setor Bancário Sul, Quadra 4), sexta-feira, às 16h; no sábado e domingo, às 16h e 19h. Ingressos a partir de R$15, à venda no local ou no site Bilheteria Cultural.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco