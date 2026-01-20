Mãe de Virgínia se pronuncia e atualiza estado de saúde após acidente

A mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, Margareth Serrão, foi às redes sociais para informar que passa bem após sofrer um acidente de carro e precisar ser hospitalizada, nesta terça-feira (20/1), na BR-153, em Goiânia (GO). Margareth seguia na via no sentido Goiânia, após o Rio Meia Ponte, quando o acidente ocorreu, na altura do quilômetro 495.
"Tá tudo bem. Estou sendo medicada por causa da dor no tórax e vamos fazer uma tomografia pra ter certeza que está tudo certo. Muito obrigada pela preocupação e carinho de todos vocês!", escreveu a mulher.
Também pelas redes sociais, Virgínia afirmou que acompanha o estado de saúde da mãe em tempo real, e confirmou que ela passa bem. Ela fazia uma live no Instagram quando soube do acidente. A divulgação dos produtos de beleza acabou interrompida.
Antes da interrupção, no entanto, intermautas forneciam informações à influenciadora. Um deles afirmou, em um perfil de um fã-clube de Virgínia, que o carro de Margareth "deu PT", sigla referente ao termo "perda total".
