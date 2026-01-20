InícioDiversão e Arte
Mãe de Virgínia se pronuncia e atualiza estado de saúde após acidente

Margareth Serrão se envolveu em acidente de trânsito na BR-153 e precisou ser hospitalizada

A mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, Margareth Serrão, hospitalizada em Goiânia (GO) - (crédito: Reprodução / Instagram / @margareth_serrao)
A mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, Margareth Serrão, foi às redes sociais para informar que passa bem após sofrer um acidente de carro e precisar ser hospitalizada, nesta terça-feira (20/1), na BR-153, em Goiânia (GO). Margareth seguia na via no sentido Goiânia, após o Rio Meia Ponte, quando o acidente ocorreu, na altura do quilômetro 495. 

"Tá tudo bem. Estou sendo medicada por causa da dor no tórax e vamos fazer uma tomografia pra ter certeza que está tudo certo. Muito obrigada pela preocupação e carinho de todos vocês!", escreveu a mulher.

Também pelas redes sociais, Virgínia afirmou que acompanha o estado de saúde da mãe em tempo real, e confirmou que ela passa bem. Ela fazia uma live no Instagram quando soube do acidente. A divulgação dos produtos de beleza acabou interrompida.

Antes da interrupção, no entanto, intermautas forneciam informações à influenciadora. Um deles afirmou, em um perfil de um fã-clube de Virgínia, que o carro de Margareth "deu PT", sigla referente ao termo "perda total". 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 20/01/2026 17:51
