Entre 22 filmes selecionados para Berlim está produção de Karim Aïnouz

Parte do elenco do filme de Aïnouz: Elle Fanning, Jamie Bell, Callum Turner, Lukas Gage (em pé), Riley Keough e Tracy Letts (sentados). - (crédito: Felix Dickson/ Divulgação)

Disposto entre 22 filmes já anunciados na competição pelo Urso de Ouro da 76ª edição do Festival de Berlim, Rosebush Pruning (algo como Aparo na roseira) é mais um longa de Karim Aïnouz (cearense formado em arquitetura pela UnB) a competir em festival internacional. O filme marca o retorno de Aïnouz a Berlim, 12 anos depois de concorrer, por Praia do Futuro.

Numa extensa lista de atores, no filme, estão Jamie Bell (Todos nós desconhecidos), Lukas Gage (The White Lotus) e Elena Anaya (A pele que habito), além de Elle Fanning (Valor sentimental) e Pamela Anderson.

Os personagens brigam dentro de uma mansão na Catalunha, ao verem ruir pilares de uma família americana privilegiada. Aïnouz, diretor de filmes como Madame Satã (presente em Cannes, em 2002), O céu de Suely (Festival de Veneza, em 2006) e Motel Destino (concorrente em Cannes, em 2024), alinhou, em declaração à imprensa, elementos como "transgressão e ousadia" à seleção no festival.

O filme, que trata de acúmulos monetários e disputas resultantes em degeneração familiar, que tem roteiro de Efthimis Filippou (colaborador de Yorgos Lanthimos), foi anunciado ao lado de mais um filme nacional (integrado à mostra Perspectivas), Nosso segredo, da atriz e diretora mineira Grace Passô.

