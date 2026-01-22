Oscar 2026: confira a lista de indicados

A academia de Ciências e Artes Cinematográficas divulgou, nesta quinta-feira (22/1), os indicados ao Oscar. A maior premiação do cinema vai acontecer no dia 15 de março.
A expectativa para a cerimônia está especialmente alta entre os brasileiros por conta das indicações de O Agente Secreto e Wagner Moura, o que dá a esperança de vitória. No ano passado, o Brasil recebeu o primeiro Oscar por Ainda Estou Aqui em Melhor Filme Internacional.
Melhor Filme
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma batalha após a outra
O agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sonhos de trem
Melhor Diretor
Chloé Zhao - Hamnet
Paul Thomas Anderson - Uma batalha após a outra
Ryan Coogler - Pecadores
Josh Safdie - Marty Supreme
Joachim Trier - Valor Sentimental
Melhor Ator
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - Uma batalha após a outra
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Pecadores
Wagner Moura - O Agente secreto
Melhor Atriz
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne- Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Valor sentimental
Emma Stone - Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio Del Toro - Uma batalha após a outra
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Hamnet
Sean Penn - Uma batalha após a outra
Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Amy Madigan - A hora do mal
Wunmi Mosaku - Pecadores
Teyana Taylor - Uma batalha após a outra
Ellle Faning - Valor sentimental
Melhor Roteiro Original
Robert Kaplow - Blue Moon
Ronald Bronstein e Josh Safdie - Marty Supreme
Joachim Trier e Eskil Vogt - Valor Sentimental
Ryan Coogler - Pecadores
Jafar Panahi- Foi apenas um acidente
Melhor Roteiro Adaptado
Bugonia - Will Tracy
Frankenstein - Guillermo Del Toro
Hamnet - Maggie O’Farrell e Chloé Zhao
Uma batalha após a outra - Paul Thomas Anderson
Sonhos de trem - Clint Bentley e Greg Kwedar
Melhor Filme de Animação
Arco
Elio
Guerreiras do Kpop
A Pequena Amélie
Zootopia 2
Melhor Filme Internacional
Foi Apenas um Acidente - Jafar Panahi/ França
O Agente Secreto - Kleber Mendonça Filho/ Brasil
Valor Sentimental - Joachim Trier/ Noruega
Sirât - Oliver Laxe / Espanha
A Voz de Hind Rajab 0 Kaouther Ben Hania / Tunísia
