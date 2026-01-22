Poeta Vicente Sá dará nome a praça na 312 Norte

Poeta Vicente Sá, que morreu em 2025, passa a dar nome a praça na Asa Norte - (crédito: Material cedido)

A 312 Norte, que, neste sábado, recebe amigos do escritor Vicente Sá, é ponto de encontro há anos. Foi nas mesas do antigo bar do Chicão e atual Chiquinho, apelidada de "Chicolândia", que muitas ideias de composições surgiram. Nesse mesmo lugar, a partir das 16h, haverá apresentações pela memória de Vicente, quando se completa um ano da morte do poeta e cronista. "Ali virou um caldeirão cultural", diz Beth Fernandes, uma das organizadoras da homenagem. A praça da quadra passa a ser batizada com o nome do poeta.

Participam do evento parceiros musicais como o grupo Liga Tripa, Renato Matos, Flávio Faria, Clara Teles, Sérgio Duboc, Caloro, Célia Porto, Rênio Quintas e Fernando Machado. Os amigos Sóter, Noélia Ribeiro e Beth Fernandes ficam encarregados de recitar a poesia de Vicente. "Ele foi um dos precursores da rapaziada que ocupou espaços públicos de Brasília, tornando-se uma das referências na construção de uma literatura com a cara da 'capital da esperança'", define o poeta Sóter. "Foi uma grande perda para Brasília. Poética, literária, de alegria", afirma o cantor Renato Matos.

Descrito por pessoas próximas como apaixonado por Brasília, Vicente incorporou a cidade à produção literária. "A poesia dele entrava na alma da gente. E, como cronista, ele realmente deixava ver Brasília de maneira pulsante", comenta Beth Fernandes. "Ele escrevia muito sobre a Asa Norte, criou personagens mágicos que viviam ali", acrescenta o poeta e músico Gadelha Neto.

A "Pracinha do poeta Vicente Sá", como será batizado o jardim entre os blocos A e B da 312 Norte, é também o espaço em que foram espalhadas as cinzas do autor. "Esse território povoou a inspiração do poeta e cronista", afirma Sóter. "A praça é uma iniciativa dos amigos para preservar sua memória e o reconhecimento do que ele fez por Brasília", aponta a ex-companheira, Lúcia Leão. "Me sinto tremendamente emocionada com essa homenagem."

Vicente Tadeu Maranhão Gomes de Sá nasceu no Maranhão e veio para Brasília ainda menino. Além da atuação como jornalista, desenvolveu trabalho literário, com a publicação de diversos livros de poesia e os romances Aldenus Baxter e o Diário de Ánis.

Serviço

Homenagem ao poeta Vicente Sá, neste sábado, a partir das 16h, na 312 Norte.

