Com meditações gravadas por Anitta, xamã Max Tovar lança primeiro livro

Com meditações gravadas pela cantora Anitta, a xamã e terapeuta integrativa Max Trovar lança seu primeiro livro, Musculatura da Alma.

Max propõe o desenvolvimento integral de seus alunos e aborda, no livro, a teoria de que as 33 vértebras da coluna podem fortalecer a musculatura espiritual. A autora sugere um passo a passo para o crescimento interno e a autogestão dos leitores. A obra aborda assuntos como vícios, virtudes, compromisso e o poder da intenção sob a perspectiva xamânica.

“Depois de ler este guia, compreendi que cuidar da alma é como cuidar do corpo. Quem deseja estar em forma e saudável precisa praticar exercícios diariamente, com dedicação, foco e determinação. E o cui­dado da alma demanda os mesmos esforços”, expõe Larissa Machado (Anitta) no prefácio do livro.

Musculatura da Alma conta com exercícios práticos, mandalas para colorir e meditações gravadas pela cantora Anitta. O guia tem como objetivo proporcionar uma experiência de reflexão e conexão espiritual ao unir os estudos e as experiências pessoais de Max. A xamã é reconhecida por ser a primeira a explorar o campo da cosmologia energética.

“Musculatura da alma é um guia essencial para aqueles que estão no caminho do autoconhecimento. Max apresenta, de maneira simples e acessível, ferramentas para fortalecer a disciplina e o foco no nosso aprimoramento pessoal”, afirma a atriz brasileira Ludmila Dayer.

Serviço

Musculatura da Alma

De Max Tovar. Editora Bestseller, 252 páginas. R$ 54,90. Lançamento com autógrafos no dia 27, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi em São Paulo e no dia 29 de janeiro, na EstaçãoNet do Shopping Gávea no Rio de Janeiro, ao mesmo horário.