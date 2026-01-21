InícioDiversão e Arte
De Dostoiévski a Orwell: os livros preferidos de David Bowie

Lista de livros revela como a literatura moldou o pensamento estético, político, transgressor e existencial do artista

Leitor voraz, Bowie encontrou na literatura parte essencial do seu processo criativo - (crédito: Reprodução )

Dez anos após sua morte, David Bowie permanece como uma das figuras mais inventivas da cultura contemporânea. Mais do que um músico de sucesso, ele construiu uma obra marcada pela experimentação, pelo magnetismo artístico e pela capacidade de dialogar com diferentes linguagens e públicos ao redor do mundo.

Além de dominar diversos instrumentos, Bowie mantinha uma relação profunda com a literatura, hábito que o acompanhou por toda a vida. Apesar da ironia presente no título da canção I Can’t Read (não consigo ler, em tradução literal), o artista era um leitor voraz. Era comum vê-lo lendo em intervalos de gravações, bastidores de shows ou viagens, revelando um interesse em obras de diferentes países, épocas e correntes filosóficas.

Em 2013, Bowie compartilhou no Facebook uma lista com seus 100 livros favoritos, reunindo desde quadrinhos underground até romances consagrados da literatura mundial. Em 2019, essa seleção foi organizada pelo escritor John O’Connell no livro Bowie’s Bookshelf: The Hundred Books that Changed David Bowie’s Life, que contextualiza cada obra e seu impacto na formação intelectual e artística do músico.

Entre os autores mais admirados pelo artista estava Fiódor Dostoiévski. Bowie declarou em entrevistas que o escritor russo era seu favorito, destacando especialmente O idiota, que narra a história do Príncipe Míchkin, julgado socialmente por sua bondade ingênua.

Outro título decisivo foi Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, apontado por Bowie como uma influência direta em seu imaginário criativo. O livro, adaptado para o cinema em 1971, acompanha uma gangue adepta a “ultraviolência”, incluindo espancamentos, roubos e estupros. A trama é intensificada quando o líder do grupo é preso e submetido a técnicas de condicionamento psicológico. 

O existencialismo e o absurdismo de Albert Camus também o marcaram profundamente, com O Estrangeiro figurando entre suas leituras prediletas. Na obra, o apático Meursault é alguém alheio às convenções sociais, sentimentos e sentido da vida, culminando em um assassinato e julgamento onde sua indiferença o condena por não se encaixar nos padrões de humanidade.

1984, de George Orwell, inspirou não apenas reflexões, mas também criações musicais, como o álbum Diamond Dogs. A distopia apresenta um Estado liderado pelo onipresente "Grande Irmão", que controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, explorando temas como vigilância extrema, manipulação da verdade, controle mental, perda da liberdade individual, e a corrupção da linguagem através da Novilíngua. O Grande Irmão de Orwell também é o responsável por inspirar a criação do reality show Big Brother

A literatura japonesa também ocupava um espaço relevante na formação de Bowie, com destaque para O marinheiro que perdeu as graças do mar, de Yukio Mishima, autor que lia com frequência. Na lista completa dos favoritos do artista, também encontram-se títulos como Entrevistas com Francis Bacon, Madame Bovary, Ilíada, O Grande Gatsby e Lolita.

Confira a lista completa:

  1. Entrevistas com Francis Bacon por David Sylvester
  2. Billy Liar, de Keith Waterhouse
  3. Um Lugar no Topo, de John Braine
  4. Sobre não ter cabeça, por Douglass Harding
  5. Kafka Era a Fúria, por Anatole Broyard
  6. Laranja Mecânica, de Anthony Burgess
  7. Cidade da Noite por John Rechy
  8. A Breve e Incrível Vida de Oscar Wao, de Junot Díaz
  9. Madame Bovary, de Gustave Flaubert
  10. Ilíada de Homero
  11. Enquanto eu agonizava, de William Faulkner
  12. Tadanori Yokoo por Tadanori Yokoo
  13. Berlim Alexanderplatz por Alfred Döblin
  14. Dentro da Baleia e Outros Ensaios de George Orwell
  15. O Sr. Norris Troca de Trem, de Christopher Isherwood
  16. Dicionário de Assuntos e Símbolos na Arte de Hall , por James A. Hall
  17. David Bomberg por Richard Cork
  18. Explosão por Wyndham Lewis
  19. Passando por Nella Larson
  20. Além da caixa de Brillo por Arthur C. Danto
  21. A Origem da Consciência na Ruptura da Mente Bicameral por Julian Jaynes
  22. No Castelo do Barba Azul, de George Steiner
  23. Hawksmoor por Peter Ackroyd
  24. O Eu Dividido por RD Laing
  25. O Estrangeiro, de Albert Camus
  26. Filhos da Primavera, de Wallace Thurman
  27. A Busca por Christa T por Christa Wolf
  28. As Linhas da Canção, de Bruce Chatwin
  29. Noites no Circo, de Angela Carter
  30. O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov
  31. A Primavera de Miss Jean Brodie por Muriel Spark
  32. Lolita, de Vladimir Nabokov
  33. Herzog por Saul Bellow
  34. Puckoon por Spike Milligan
  35. Menino Negro, de Richard Wright
  36. O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald
  37. O Marinheiro que Perdeu a Graça do Mar, de Yukio Mishima
  38. O Escuro ao Meio-Dia , de Arthur Koestler
  39. A Terra Devastada, de T.S. Eliot
  40. McTeague por Frank Norris
  41. Dinheiro por Martin Amis
  42. O Forasteiro, de Colin Wilson
  43. Pessoas Estranhas por Frank Edwards
  44. Viagem ao Inglês por JB Priestley
  45. Uma Conspiração de Tolos, de John Kennedy Toole
  46. O Dia do Gafanhoto, de Nathanael West
  47. 1984, de George Orwell
  48. A Vida e a Época de Little Richard por Charles White
  49. Awopbopaloobop Alopbamboom: A Era de Ouro do Rock por Nik Cohn
  50. Trem Misterioso por Greil Marcus
  51. Beano (história em quadrinhos, anos 50)
  52. Raw (história em quadrinhos, anos 80)
  53. Ruído Branco por Don DeLillo
  54. Música Doce da Alma: Rhythm and Blues e o Sonho Sulista de Liberdade por Peter Guralnick
  55. Silêncio: Palestras e Escritos de John Cage
  56. Escritores em Ação: Entrevistas da Paris Review editadas por Malcolm Cowley
  57. O Som da Cidade: A Ascensão do Rock and Roll por Charlie Gillette
  58. Octobriana e a Resistência Russa por Peter Sadecky
  59. A Rua, de Ann Petry
  60. Wonder Boys por Michael Chabon
  61. Última Saída para o Brooklyn , por Hubert Selby Jr.
  62. Uma História Popular dos Estados Unidos por Howard Zinn
  63. A Era da Irracionalidade Americana , por Susan Jacoby
  64. Vida Metropolitana por Fran Lebowitz
  65. A Costa da Utopia por Tom Stoppard
  66. A Ponte, de Hart Crane
  67. Todos os Cavalos do Imperador, de David Kidd
  68. Fingersmith por Sarah Waters
  69. Poderes Terrenos por Anthony Burgess
  70. O Paralelo 42 de John Dos Passos
  71. Histórias da Glória Beatnik por Ed Saunders
  72. O Artista dos Pássaros, de Howard Norman
  73. Sem lugar para correr: A história da música soul por Gerri Hirshey
  74. Antes do Dilúvio , de Otto Friedrich
  75. Personagens Sexuais: Arte e Decadência de Nefertiti a Emily Dickinson por Camille Paglia
  76. O Jeito Americano de Morrer, por Jessica Mitford
  77. A Sangue Frio, de Truman Capote
  78. O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence
  79. Adolescente por Jon Savage
  80. Corpos Vis por Evelyn Waugh
  81. Os Persuasores Ocultos , de Vance Packard
  82. O Fogo da Próxima Vez, de James Baldwin
  83. Viz (história em quadrinhos, início dos anos 80)
  84. Private Eye (revista satírica, anos 60 a 80)
  85. Poemas selecionados de Frank O'Hara
  86. O Julgamento de Henry Kissinger por Christopher Hitchens
  87. O Papagaio de Flaubert por Julian Barnes
  88. Maldoror do Conde de Lautréamont
  89. Na Estrada , de Jack Kerouac
  90. O Gabinete de Maravilhas do Sr. Wilson, por Lawrence Weschler
  91. Zanoni por Edward Bulwer-Lytton
  92. Magia Transcendental: Sua Doutrina e Ritual, por Eliphas Lévi
  93. Os Evangelhos Gnósticos por Elaine Pagels
  94. O Leopardo de Giusseppe Di Lampedusa
  95. Inferno de Dante Alighieri
  96. Um túmulo para um golfinho, de Alberto Denti di Pirajno
  97. O Insulto, de Rupert Thomson
  98. Entre os Lençóis , de Ian McEwan
  99. Uma Tragédia Popular por Orlando Figes
  100. Viagem ao Turbilhão por Eugenia Ginzburg

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 21/01/2026 17:31
