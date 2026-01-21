De Dostoiévski a Orwell: os livros preferidos de David Bowie

Dez anos após sua morte, David Bowie permanece como uma das figuras mais inventivas da cultura contemporânea. Mais do que um músico de sucesso, ele construiu uma obra marcada pela experimentação, pelo magnetismo artístico e pela capacidade de dialogar com diferentes linguagens e públicos ao redor do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além de dominar diversos instrumentos, Bowie mantinha uma relação profunda com a literatura, hábito que o acompanhou por toda a vida. Apesar da ironia presente no título da canção I Can’t Read (não consigo ler, em tradução literal), o artista era um leitor voraz. Era comum vê-lo lendo em intervalos de gravações, bastidores de shows ou viagens, revelando um interesse em obras de diferentes países, épocas e correntes filosóficas.

Leia também: Os caminhos e obstáculos da literatura brasileira contemporânea

Em 2013, Bowie compartilhou no Facebook uma lista com seus 100 livros favoritos, reunindo desde quadrinhos underground até romances consagrados da literatura mundial. Em 2019, essa seleção foi organizada pelo escritor John O’Connell no livro Bowie’s Bookshelf: The Hundred Books that Changed David Bowie’s Life, que contextualiza cada obra e seu impacto na formação intelectual e artística do músico.

Entre os autores mais admirados pelo artista estava Fiódor Dostoiévski. Bowie declarou em entrevistas que o escritor russo era seu favorito, destacando especialmente O idiota, que narra a história do Príncipe Míchkin, julgado socialmente por sua bondade ingênua.

Outro título decisivo foi Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, apontado por Bowie como uma influência direta em seu imaginário criativo. O livro, adaptado para o cinema em 1971, acompanha uma gangue adepta a “ultraviolência”, incluindo espancamentos, roubos e estupros. A trama é intensificada quando o líder do grupo é preso e submetido a técnicas de condicionamento psicológico.

O existencialismo e o absurdismo de Albert Camus também o marcaram profundamente, com O Estrangeiro figurando entre suas leituras prediletas. Na obra, o apático Meursault é alguém alheio às convenções sociais, sentimentos e sentido da vida, culminando em um assassinato e julgamento onde sua indiferença o condena por não se encaixar nos padrões de humanidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já 1984, de George Orwell, inspirou não apenas reflexões, mas também criações musicais, como o álbum Diamond Dogs. A distopia apresenta um Estado liderado pelo onipresente "Grande Irmão", que controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, explorando temas como vigilância extrema, manipulação da verdade, controle mental, perda da liberdade individual, e a corrupção da linguagem através da Novilíngua. O Grande Irmão de Orwell também é o responsável por inspirar a criação do reality show Big Brother.

A literatura japonesa também ocupava um espaço relevante na formação de Bowie, com destaque para O marinheiro que perdeu as graças do mar, de Yukio Mishima, autor que lia com frequência. Na lista completa dos favoritos do artista, também encontram-se títulos como Entrevistas com Francis Bacon, Madame Bovary, Ilíada, O Grande Gatsby e Lolita.

Confira a lista completa:

Entrevistas com Francis Bacon por David Sylvester Billy Liar, de Keith Waterhouse Um Lugar no Topo, de John Braine Sobre não ter cabeça, por Douglass Harding Kafka Era a Fúria, por Anatole Broyard Laranja Mecânica, de Anthony Burgess Cidade da Noite por John Rechy A Breve e Incrível Vida de Oscar Wao, de Junot Díaz Madame Bovary, de Gustave Flaubert Ilíada de Homero Enquanto eu agonizava, de William Faulkner Tadanori Yokoo por Tadanori Yokoo Berlim Alexanderplatz por Alfred Döblin Dentro da Baleia e Outros Ensaios de George Orwell O Sr. Norris Troca de Trem, de Christopher Isherwood Dicionário de Assuntos e Símbolos na Arte de Hall , por James A. Hall David Bomberg por Richard Cork Explosão por Wyndham Lewis Passando por Nella Larson Além da caixa de Brillo por Arthur C. Danto A Origem da Consciência na Ruptura da Mente Bicameral por Julian Jaynes No Castelo do Barba Azul, de George Steiner Hawksmoor por Peter Ackroyd O Eu Dividido por RD Laing O Estrangeiro, de Albert Camus Filhos da Primavera, de Wallace Thurman A Busca por Christa T por Christa Wolf As Linhas da Canção, de Bruce Chatwin Noites no Circo, de Angela Carter O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov A Primavera de Miss Jean Brodie por Muriel Spark Lolita, de Vladimir Nabokov Herzog por Saul Bellow Puckoon por Spike Milligan Menino Negro, de Richard Wright O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald O Marinheiro que Perdeu a Graça do Mar, de Yukio Mishima O Escuro ao Meio-Dia , de Arthur Koestler A Terra Devastada, de T.S. Eliot McTeague por Frank Norris Dinheiro por Martin Amis O Forasteiro, de Colin Wilson Pessoas Estranhas por Frank Edwards Viagem ao Inglês por JB Priestley Uma Conspiração de Tolos, de John Kennedy Toole O Dia do Gafanhoto, de Nathanael West 1984, de George Orwell A Vida e a Época de Little Richard por Charles White Awopbopaloobop Alopbamboom: A Era de Ouro do Rock por Nik Cohn Trem Misterioso por Greil Marcus Beano (história em quadrinhos, anos 50) Raw (história em quadrinhos, anos 80) Ruído Branco por Don DeLillo Música Doce da Alma: Rhythm and Blues e o Sonho Sulista de Liberdade por Peter Guralnick Silêncio: Palestras e Escritos de John Cage Escritores em Ação: Entrevistas da Paris Review editadas por Malcolm Cowley O Som da Cidade: A Ascensão do Rock and Roll por Charlie Gillette Octobriana e a Resistência Russa por Peter Sadecky A Rua, de Ann Petry Wonder Boys por Michael Chabon Última Saída para o Brooklyn , por Hubert Selby Jr. Uma História Popular dos Estados Unidos por Howard Zinn A Era da Irracionalidade Americana , por Susan Jacoby Vida Metropolitana por Fran Lebowitz A Costa da Utopia por Tom Stoppard A Ponte, de Hart Crane Todos os Cavalos do Imperador, de David Kidd Fingersmith por Sarah Waters Poderes Terrenos por Anthony Burgess O Paralelo 42 de John Dos Passos Histórias da Glória Beatnik por Ed Saunders O Artista dos Pássaros, de Howard Norman Sem lugar para correr: A história da música soul por Gerri Hirshey Antes do Dilúvio , de Otto Friedrich Personagens Sexuais: Arte e Decadência de Nefertiti a Emily Dickinson por Camille Paglia O Jeito Americano de Morrer, por Jessica Mitford A Sangue Frio, de Truman Capote O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence Adolescente por Jon Savage Corpos Vis por Evelyn Waugh Os Persuasores Ocultos , de Vance Packard O Fogo da Próxima Vez, de James Baldwin Viz (história em quadrinhos, início dos anos 80) Private Eye (revista satírica, anos 60 a 80) Poemas selecionados de Frank O'Hara O Julgamento de Henry Kissinger por Christopher Hitchens O Papagaio de Flaubert por Julian Barnes Maldoror do Conde de Lautréamont Na Estrada , de Jack Kerouac O Gabinete de Maravilhas do Sr. Wilson, por Lawrence Weschler Zanoni por Edward Bulwer-Lytton Magia Transcendental: Sua Doutrina e Ritual, por Eliphas Lévi Os Evangelhos Gnósticos por Elaine Pagels O Leopardo de Giusseppe Di Lampedusa Inferno de Dante Alighieri Um túmulo para um golfinho, de Alberto Denti di Pirajno O Insulto, de Rupert Thomson Entre os Lençóis , de Ian McEwan Uma Tragédia Popular por Orlando Figes Viagem ao Turbilhão por Eugenia Ginzburg