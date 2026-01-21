Vendedor faz posts de show da Anitta nas redes da empresa onde trabalha

O vendedor Raoni Medeiros durante a curtição no 'Ensaio da Anitta', nessa terça-feira (20/1) - (crédito: Reprodução / X / @poptime)

Um funcionário de uma concessionária de carros causou alvoroço nas redes sociais ao publicar vídeos no perfil da empresa em que trabalha enquanto curtia um show da Anitta, nessa terça-feira (20/1), no Rio de Janeiro. Embriagado e com um copo em uma das mãos, ele dança, pula e se diverte na apresentação, que ocorreu no Riocentro, na Zona Oeste do Rio. Tudo foi registrado na página do Instagram da Jazz Veículos, empresa responsável pela venda e aluguel de automóveis, onde Raoni trabalha.

A própria empresa levou a situação "na esportiva", ao abraçar a brincadeira. Além de deixar os posts no ar, ainda fez outras publicações em alusão ao acontecido. Um total de 12 vídeos em que Raoni aparece aproveitando o show foram postados. No Instagram da Jazz Veículos, o registro acumula 12mil curtidas. O mesmo vídeo publicado pela conta POPTime, no X, soma 135 mil visualizações.

O vendedor também brincou com a situação. Por meio do seu perfil no Instagram, ele relatou que foi à concessionária no dia seguinte para "ver se ainda tinha emprego".

Em seguida, ele também comemorou um registro feito pela própria cantora, onde ela ri de uma repostagem do vídeo. Além disso, pediu à cantora para que fosse ao camarim nos próximos shows, e confirmou que estará nas apresentações, tanto em Belo Horizonte (MG), quanto em São Paulo (SP).