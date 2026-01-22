Protagonistas cômicos e exuberantes marcam estreias no cinema desta semana

É quase impossível que, no dia das indicações ao Oscar, hoje, o nome de Timothée Chalamet não esteja entre os finalistas ao prêmio de melhor ator, no qual tem muito para disputar com Wagner Moura e Leonardo DiCaprio. Representando, no longa Marty Supreme, um tipo com perturbadores arroubos de prepotência e de narcisismo, Chalamet já pontuou, na vida real, tentar encadear tudo com a medida da "leveza". Foi assim no agradecimento ao conquistado prêmio de melhor ator de comédia, no Globo de Ouro, quando, depois de quatro vezes, se viu perdedor (em outras ocasiões). "Seguindo ensinamento de gratidão (repassado pelo meu pai), naquelas vezes, saí de mãos vazias, de cabeça erguida, grato apenas por estar ali (na competição)", demarcou no palco do evento.

Bem que George Clooney se esforçou, no papel do astro Jay Kelly, mas na temporada de prêmios foi o franzino novaiorquino de 30 anos quem ofuscou o jogo. Com o charme de um Paul Newman, a insegurança à la James Dean, a precisão cênica de Dustin Hoffman e a nuançada esperteza de um Warren Beatty ou Giancarlo Gianinni, o brilho de astro arraigado em Timothée Chalamet se acendeu.

Indicado ao Oscar, anteriormente, por Um completo desconhecido (2024) e Me chame pelo seu nome (2018), na pele do jogador de tênis de mesa Marty Mauser, o ator não economiza alardear para a BBC: "Se você se der ao trabalho de assistir a este filme, não se decepcionará". À frente do papel, ele destacou o empenho por mais de seis anos de preparação, diante de mesas de ping-pong. Mas vale o alerta que o peso do esporte é relativo na telona. O frescor de verdadeiro ímã na tela brota de uma jornada comparável ao da protagonista de Anora: encharcado de vivacidade, o roteiro mostra, nos anos 50, um americano disposto a muito para popularizar o tênis de mesa, simultaneamente aos caprichos da autopromoção.

Na tela, estão as qualidades do mesmo intérprete de Querido menino (2019), Duna (2021) e Wonka (2024). "Timothée é focado no trabalho e não perde tempo até que tudo esteja resolvido", demarcou, para a revista People, o colega de elenco Kevin O'Leary, que assume no filme o papel de um mecenas meio a contragosto. Curiosamente, foi Leonardo DiCaprio que alertou o colega para galgar o sucesso: "Nada de drogas pesadas e nada de filmes de super-heróis".

E, assim, com enraizada "postura muito bem preparada" (como dito por Kevin O'Leary), Chalamet segue o caminho rumo à excelência que ele detecta em Denzel Washington, Christian Bale e Joaquin Phoenix. Na trama de Marty Supreme, o protagonista se vende como "um produto final da derrota de Hitler".

Entre cerco de policiais, propinas, maracutaias e estratégias ousadas para se afirmar, Marty Supreme (o longa assinado por Josh Safdie) se apoia em dados da vida de Marty Reisman (vencedor de cinco campeonatos de pingue-pongue). Dono de lábia esmagadora e capacitado a promover assédios dos mais diversos, o personagem mergulha num universo do cada um por si. Entre ressentimentos de coadjuvantes, atente para a subtrama parcialmente baseada na vida do competidor polonês Alojzy Ehrlich — no filme, abraçada pelo ator Géza Röhrig, na pele do húngaro Béla. É extremamente tensa a conversa entre o ressentido personagem Kevin O'Leary, Marty e Béla, alvo de controversos comentários antissemitistas. Marty Supreme ainda se vale da figura sensual da decadente atriz Kay (Gwyneth Paltrow), da interação com um idoso amalucado (Abel Ferrara) e de um inesquecível cachorro.





