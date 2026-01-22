InícioDiversão e Arte
NOVELAS

Saiba quais novelas da Globo ganharão versão nos Estados Unidos

Canal firma parceria com estúdio de Hollywood para adaptar tramas aos EUA

Saiba quais novelas da Globo ganharão versão nos Estados Unidos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Saiba quais novelas da Globo ganharão versão nos Estados Unidos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Globo fechou uma parceria com o estúdio internacional MFF & Co, com sede em Los Angeles, para a adaptação de três novelas de grande sucesso de diferentes épocas para o público dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações da revista Variety, O Rei do Gado (1996), de Benedito Ruy Barbosa, Império (2014), de Aguinaldo Silva, e O Outro Lado do Paraíso (2017), de Walcyr Carrasco, ganharão versões pelos roteiristas Ted Sullivan, Alexander Maggio e Jenny Lynn.

A expectativa inicial é de que as tramas sejam reimaginadas para o cenário americano e num formato tradicional para as TVs dos Estados Unidos, em múltiplas temporadas, em vez de ser uma atração que ocupa a grade por vários meses, como são as novelas brasileiras.

Sullivan, que trabalhou em sucessos como Riverdale, ficará a cargo de O Rei do Gado, Maggio, que trabalhou em títulos como Homeland: Aftermath e FBI, ficará a cargo de Império. Já Lynn, de Punho de Ferro e Arqueiro, ficará a cargo de reimaginar O Outro Lado do Paraíso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em tempo, em agosto do ano passado, o anúncio em questão incluía ainda adaptações de outros folhetins como Belíssima (2005) e Todas as Flores (2022), do Globoplay.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 22/01/2026 15:00
SIGA
x