Saiba quais novelas da Globo ganharão versão nos Estados Unidos

A Globo fechou uma parceria com o estúdio internacional MFF & Co, com sede em Los Angeles, para a adaptação de três novelas de grande sucesso de diferentes épocas para o público dos Estados Unidos.

Segundo informações da revista Variety, O Rei do Gado (1996), de Benedito Ruy Barbosa, Império (2014), de Aguinaldo Silva, e O Outro Lado do Paraíso (2017), de Walcyr Carrasco, ganharão versões pelos roteiristas Ted Sullivan, Alexander Maggio e Jenny Lynn.

A expectativa inicial é de que as tramas sejam reimaginadas para o cenário americano e num formato tradicional para as TVs dos Estados Unidos, em múltiplas temporadas, em vez de ser uma atração que ocupa a grade por vários meses, como são as novelas brasileiras.

Sullivan, que trabalhou em sucessos como Riverdale, ficará a cargo de O Rei do Gado, Maggio, que trabalhou em títulos como Homeland: Aftermath e FBI, ficará a cargo de Império. Já Lynn, de Punho de Ferro e Arqueiro, ficará a cargo de reimaginar O Outro Lado do Paraíso.

Em tempo, em agosto do ano passado, o anúncio em questão incluía ainda adaptações de outros folhetins como Belíssima (2005) e Todas as Flores (2022), do Globoplay.