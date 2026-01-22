InícioDiversão e Arte
Oscar 2026: cinema brasileiro alcança marca inédita de cinco indicações

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, lidera com quatro nomeações, enquanto "Sonhos de Trem" também entra na disputa

Brasil consolida uma das campanhas mais fortes de sua história recente no Oscar, impulsionada pelo reconhecimento internacional ao filme estrelado por Wagner Moura - (crédito: Vitrine Filmes /Divulgação)
O cinema brasileiro brilhou na manhã desta quinta-feira (22/1), totalizando um recorde de cinco indicações a produções nacionais. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é o responsável por quatro nomeações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. Sonhos de Trem, de Clint Bentley e Greg Kwedar, concorre em Melhor Direção de Fotografia, representado pelo brasileiro Adolpho Veloso.

Na categoria principal de Melhor Filme, o longa nacional compete com Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Uma batalha após a outra, Pecadores e Sonhos de Trem. Já na batalha internacional, O Agente Secreto enfrenta Foi Apenas um Acidente (França), Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia). 

Wagner Moura disputa com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores) pela estatueta de Melhor Ator. Na mais nova categoria de Melhor Elenco, O Agente Secreto rivaliza com Uma batalha após a outra, Pecadores, Marty Supreme e Hamnet: A vida antes de Hamlet

Ao alcançar quatro nomeações, o longa dirigido por Mendonça Filho entra para o grupo dos filmes brasileiros mais reconhecidos pela Academia. O resultado iguala o desempenho de O Beijo da Mulher-Aranha (1985) e Cidade de Deus (2004), ambos recordistas em indicações, e ultrapassa Ainda Estou Aqui (2024), que concorreu em três categorias em 2025.

A presença do filme brasileiro no Oscar 2026 é consequência direta de uma trajetória consistente ao longo da temporada internacional de prêmios. A produção acumulou dois Globos de Ouro — Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, concedido a Wagner Moura — além de quatro distinções no Festival de Cannes: o prêmio de Interpretação Masculina para Wagner, Melhor Direção, o Prêmio FIPRESCI e o Art et Essai.

A cerimônia que consagra os destaques do cinema mundial está marcada para 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Repetindo o que ocorreu em 2025, a 98ª edição do Oscar será novamente apresentada pelo comediante Conan O’Brien.

 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 22/01/2026 11:35
