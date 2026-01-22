Lauana Prado revela detalhes da primeira gravidez após FIV





Lauana Prado, que nos últimos dias anunciou que está grávida pela primeira vez, abriu o coração sobre a gestação gerada através do método de fertilização in vitro.

Em entrevista à revista Quem, a cantora sertaneja contou que descobriu a novidade em casa, sozinha. "Foi como se o mundo parasse por alguns segundos. Me deu uma sensação muito grande de vitória, de sonho virando realidade ali na minha frente. Eu chorei, respirei fundo… e fiquei tentando acreditar", disse.

De imediato, Lauana Prado compartilhou a notícia com a família: "Eu precisava dividir esse momento com quem me ama de verdade. E depois fui abrindo para minha equipe mais íntima, porque eles também fazem parte dessa construção comigo", declarou.

A artista definiu sua espera até realizar o processo de congelamento de óvulos como uma fase ‘de esperança e amadurecimento’. "Não é só uma escolha médica… é emocional também. Você passa a olhar para sua vida com outro senso de responsabilidade. E eu tive que conciliar isso com uma fase muito intensa da minha carreira, com agenda cheia, projetos grandes", afirmou.