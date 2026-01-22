Juliana Zancanaro encena monólogo sobre o amor e opressão

Nos dias 30, 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro, o Teatro do Sesc 504 sul recebe a apresentação Diatribe de Amor. Interpretado por Juliana Zancanaro, o monólogo discute hábitos femininos. A personagem se apaixona, casa e passa 25 anos numa relação que deixou de ser amorosa. A entrada não é recomendada para menores de 16 anos e os ingressos custam a partir de R$ 30 no Sympla.

Ao Correio, o diretor da peça, André Aires, diz que o público vê em cena o momento em que Juliana reconhece que não está feliz na vida privada: “E isso se abre para um outro tipo de consciência regime de opressão, silenciamento e constrangimento em que muitas mulheres vivem, independentemente da classe social. Esse movimento é poderoso, porque pode ser o primeiro passo para uma revolução nos costumes”.

Antes da apresentação do dia 7 de fevereiro, a partir das 17h, o público poderá participar de um debate que aborda violência contra a mulher, arte, terapia e segurança pública, com a participação da sexóloga Luisa Miranda, da policial militar Juliana Salvador e da diretora Luciana Martuchelli.

André defende a importância de promover debates sobre a violência contra a mulher e afirma que a violência vai além da agressão: “Ela pode ser verbal, econômica, psicológica. A protagonista da peça não chega a sofrer agressão física, mas passou por anos de negligência, humilhação, além de ser subtraída da própria humanidade para servir de artigo decorativo na vida pública do marido".

André finaliza que o público pode esperar uma excelente apresentação. “Com várias das marcas literárias mais características do seu autor, e uma montagem cênica que privilegia o ritmo da obra, que é dinâmica e passeia, com lirismo, entre a sátira e a tragédia”.

Serviço

Diatribe de Amor

Nos dias 30, 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro no teatro Sesc 504 sul, nas sexta e sábado a apresentação começa às 20h, e domingo, às 19h. Entrada a partir de R$ 30 no Sympla. Não indicado para menores de 16 anos.