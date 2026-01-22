BBB 26: Chaiany leva Feira dos Goianos para o Brasil

Durante uma conversa no quarto com a sister Gabriela sobre roupas, a participante do BBB 26 Chaiany revelou que havia comprado uma peça de dormir na Feira dos Goianos, localizada em Taguatinga, no Distrito Federal. A fala, que repercutiu rapidamente nas redes sociais, levou um dos maiores polos de comércio popular da capital para o horário nobre da televisão brasileira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
“Eu tenho baby doll, obrigada Feira dos Goianos por existir”, disse Chaiany, ao mostrar a roupa.
OBRIGADO FEIRA DOS GOIANOS POR EXISTIRRRRRRR pic.twitter.com/xn5Hfqef8X— sim mlr (@dozzedo) January 20, 2026
Não foi a primeira vez que a sister mencionou o local no reality. Em outros momentos, ela afirmou que costuma comprar todas as suas roupas na feira popular. No X, uma internauta se identificou e comentou: “Morro que eu e a diva temos a mesma roupa comprada na feira dos goianos, eu amo”.
morro que eu e a diva temos a mesma roupa comprada na feira dos goianos, eu amo https://t.co/2c6881vZvP pic.twitter.com/tOeP9i1tPv— karolis (@uarmyrs) January 19, 2026
Nascida em Brasília e moradora de São João da Aliança, no interior de Goiás, Chaiany conta que foi criada no Vale do Paranã, na roça, e que acabou sendo adotada por Ceilândia, no DF. Corinthiana apaixonada, ela também revelou no programa que o mais perto que já chegou da Neo Química Arena foi na sede da Gaviões da Fiel, localizada em Taguatinga.
Mãe de Lara, de 10 anos, a participante afirma que o reality representa uma oportunidade única de “virar o jogo” e conquistar uma vida mais estável para si e para a filha.
O que é a Feira dos Goianos?
A Feira dos Goianos é um dos maiores centros de comércio popular do Distrito Federal. Localizada na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga Norte, a feira é conhecida pela grande variedade de roupas, calçados, acessórios, maquiagens e eletrônicos vendidos a preços acessíveis. O espaço reúne galerias e bancas de comerciantes, muitos deles vindos de Goiás.
O local funciona de terça a sábado, sendo a quarta-feira e o sábado os dias de maior movimento. A movimentação intensa na avenida chama a atenção de quem passa pela região: grandes fachadas, vitrines coloridas e um fluxo constante de consumidores, incluindo aqueles que nem planejavam comprar algo, mas acabam entrando para “dar uma olhada”.
https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html