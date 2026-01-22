Ítalo Martins, ator de "O agente secreto", celebra indicações do filme ao Oscar

Ítalo Martins, ator em O agente secreto, celebra a vitória de Wagner Moura e de Kleber Mendonça Filho - (crédito: Reprodução/Instagram )

O Brasil fez história no Oscar na manhã desta quinta-feira (22/1). O agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça, conquistou quatro indicações ao Oscar: Melhor filme, Melhor filme internacional, Melhor ator e Melhor elenco. O ator coadjuvante Ítalo Martins comemora a indicação e o destaque do cinema brasileiro.

Ítalo contou ao Correio que está em pleno estado de êxtase com a notícia das quatro indicações. “Eu estou em pleno estado de êxtase com a notícia de hoje que nosso filme está concorrendo ao Oscar, ainda mais em quatro categorias. Eu fico feliz por nosso filme, feliz pelo cinema brasileiro e sobretudo pernambucano. Eu nunca me imaginei concorrendo a um Oscar por algum trabalho! O que estamos fazendo é algo grandioso! Todo o país se beneficia”, comenta o ator que interpreta Arlindo.

Natural de Caruaru (PE), Ítalo Martins, de 35 anos, carrega consigo a marca de uma trajetória de superação e talento. Em cartaz no Globoplay na novela Guerreiros do Sol, onde interpreta o cangaceiro Milagre, um dos papeis principais da trama, ele também chama atenção nos cinemas com o filme Homem com H, de Esmir Filho, disponível nos cinemas e no streaming. O ator também está gravando a próxima novela das 18h da TV Globo, A nobreza do amor, que estreia em março, após uma participação especial no primeiro capítulo de Terra e paixão, em 2023, como o marido da protagonista vivida por Bárbara Reis.

O ator destaca que o triunfo do longa de Kleber Mendonça ressalta o quão bons os trabalhadores do audiovisual do Brasil são. “Acredito que esse triunfo de O agente secreto só ressalta o quão bons somos, o quão talentoso somos, me refiro a nós, trabalhadores do audiovisual. Vale mencionar o quão bonito tem sido a torcida por nosso filme nos festivais. É lindo ver os brasileiros torcendo pela arte”, finaliza Ítalo Martins.