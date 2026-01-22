‘O Agente Secreto’ tem sessões a R$ 15 após indicações ao Oscar

De 22 a 25 de janeiro, Cineflix JK Shopping e Cinesystem Casa Park exibem o filme por R$ 15 em salas comuns - (crédito: VALERIE MACON / AFP)

Para comemorar a quádrupla indicação ao Oscar de O Agente Secreto, a Vitrine Filmes, responsável pela produção do longa de Kleber Mendonça Filho, promove sessões promocionais para os brasileiros que desejam ver — ou rever — a obra cinematográfica.

Em Brasília, a promoção contempla os cinemas Cineflix, no JK Shopping (Ceilândia), e Cinesystem, no Casa Park (Guará). Por quatro dias consecutivos, de 22 a 25/1, os ingressos de O Agente Secreto custarão apenas R$ 15. Ou seja, preço de meia-entrada para todos.

“O filme recebeu 4 indicações ao Oscar, e você ganha 4 dias consecutivos de meia-entrada para assistir ao filme nos cinemas participantes”, diz a publicação da Vitrine Filmes nas redes sociais. A promoção é válida apenas para salas comuns em todas as unidades onde o filme está em cartaz. Confira a programação:

Cinesystem

Quinta-feira (22/1): 17h15 e 20h30

Sexta-feira (23/1): 14h, 15h15, 17h15 e 20h30

Sábado (24/1): 14h, 15h15, 17h15 e 20h30

Domingo (25/1): 14h, 15h15, 17h15 e 20h30

Cineflix

Quinta-feira (22/1): 21h40 (lotada)

Sexta-feira (23/1): 21h40

Sábado (24/1): 21h40

Domingo (25/1): 21h40

Na manhã desta quinta-feira (22/1), O Agente Secreto foi indicado às categorias do Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. Com a indicação de Adolpho Veloso a Melhor Direção de Fotografia por Sonhos de Trem, o Brasil bate o recorde de cinco nomeações ao Oscar.

Com mais de 1 milhão de ingressos vendidos — consagrando-se como o filme de maior bilheteria nacional de 2025 —, o longa acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que deixa São Paulo para trás após um passado violento e tenta reconstruir a vida no Recife de 1977. A tentativa de recomeço, porém, esbarra em um ambiente de vigilância, suspeitas e ameaças constantes, que expõem os medos, conflitos e traumas de um país mergulhado na ditadura.

A presença do filme brasileiro no Oscar 2026 é consequência direta de uma trajetória consistente ao longo da temporada internacional de prêmios. A produção acumulou dois Globos de Ouro — Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, concedido a Wagner Moura — além de quatro distinções no Festival de Cannes: o prêmio de Interpretação Masculina para Wagner, Melhor Direção, o Prêmio FIPRESCI e o Art et Essai.

A cerimônia que consagra os destaques do cinema mundial está marcada para 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Repetindo o que ocorreu em 2025, a 98ª edição do Oscar será novamente apresentada pelo comediante Conan O’Brien.