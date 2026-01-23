Cine Brasília exibe o clássico de ficção científica E.T O Extraterrestre

O Cine Brasília retoma, nesta semana, a Sessão Monumental, projeto que exibe, mensalmente, grandes clássicos e sucessos marcantes da história do cinema. A primeira edição de 2026 é dedicada a um clássico da ficção científica, o filme E.T. O extraterrestre. Dirigido por Steven Spielberg, lançado em 1982, o longa é considerado uma das obras mais emblemáticas da história do cinema. A exibição será na terça-feira (27/1), com duas sessões, uma às 19h e a outra às 22h.

Em E.T o extraterrestre, a trama acompanha Elliott, um garoto que desenvolve uma amizade com um pequeno alienígena deixado para trás na Terra. O filme mistura aventura, ficção científica e emoção ao retratar a tentativa de proteger E.T. da intervenção de cientistas e agentes do governo. A narrativa destaca temas como empatia, amadurecimento e a força dos laços afetivos.

Inspirado em experiências pessoais do diretor, Steven Spielberg, especialmente em sentimentos de solidão vividos na infância, o longa se diferencia pelo tom íntimo e emocional. Do ponto de vista técnico, foi inovador ao utilizar animatrônicos avançados para a época, conferindo expressividade ao personagem. Além disso, a trilha sonora, composta e conduzida pelo maestro John Williams, também se tornou um marco, contribuindo para o impacto duradouro de um filme que recebeu nove indicações ao Oscar e venceu quatro estatuetas em 1983.





Serviço

E.T O extraterrestre

Na próxima terça-feira (27/01), sessões às 19h e às 22h, no Cine Brasília. Ingressos: R$10, na bilheteria ou no site ingresso.com/cinema/cine-brasilia.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel