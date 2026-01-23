Festival de música no Parque da Cidade estreia neste sábado (24/1)

O projeto Festival em Casa Brasília ocupa, a partir deste sábado (23/1), o estacionamento 10 do Parque da Cidade, com apresentações e encontros culturais previstos para durar três meses. O primeiro evento é a festa Bença Brasília, que reúne música urbana, afrohouse e brasilidades, das 18h às 2h. No domingo (25/1), às 15h, o Pic Nic Samba da Tia Zélia recebe Jess Ullun e convidados, apresentação tradicional agora em novo espaço. Ingressos custam R$ 30.
O projeto se apresenta como “a casa dos produtores da cidade”, espaço aberto para receber festas, coletivos e iniciativas culturais que movimentam a cena brasiliense, com diferentes linguagens, ritmos, estilos e públicos. A programação inclui festas, encontros musicais, picnics, feiras criativas, gastronômicas, intervenções artísticas e cenografia autoral.
Inspirado em uma casa de cabeça para baixo, o espaço propõe novas formas de ocupar e viver a cidade. O conceito atravessa tanto a curadoria quanto a cenografia do espaço. A ideia foi dos sócios João Felipe Maione e Victor Braga. O projeto passa a funcionar onde antes havia um pesque e pague.
Serviço
Festival em Casa Brasília
Neste sábado (24/1), a partir das 18h, e domingo (25/1), com show do Samba da Tia Zélia, às 15h. Ingressos: R$ 30, no Sympla