Documentário sobre o Torre Palace registra implosão da construção

A equipe do documentário Brasília All Exclusive estará com câmeras instaladas para registrar a implosão do Torre Palace Hotel, marcada para este domingo (25/1), às 10h. A produção audiovisual vai revisitar a história do edifício desde sua inauguração, em 1970, até o abandono e a demolição do hotel localizado no Setor Hoteleiro Norte.

Financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), o filme é dirigido e roteirizado pela documentarista Paula Santiago, produzido por Claudia Queiroz, da Holodeck Films, e coproduzido por Cibele Amaral e Patrick de Jongh, da produtora 34 filmes.

A produção planeja revisitar os anos de sucesso do hotel como símbolo de luxo da capital federal e acompanhar todas as etapas antecedentes à implosão, incluindo a preparação do prédio, a instalação de câmeras e o envelopamento dos pilares. “Nós vamos voltar a essa Brasília, cidade de sonho, aos anos de glória, luxo e derrocada do Torre Palace Hotel. A partir desse imóvel, o filme expõe temas como desapropriação de imóveis sem função social, déficit habitacional e o crescimento da população em situação de rua no Distrito Federal. Desde o anúncio da compra do prédio e do início das operações para a implosão, acompanhamos cada etapa desse processo histórico”, afirma a diretora, Paula Santiago.

Em áreas delimitadas e seguras, a implosão poderá ser acompanhada pelo público. Conforme orientação divulgada pelo perfil oficial do Torre Palace, essas áreas são os arredores da Torre de TV, do relógio solar e da placa “Eu amo Brasília”. A equipe do documentário também convida o público a compartilhar histórias relacionadas ao hotel por meio do Instagram oficial @torrepalacehotelfilme.

Idealizado pelo empresário libanês Jibran El-Hadj, o Torre Palace está fechado desde 2013. Com um projeto de 14 andares, 140 apartamentos e uma vista privilegiada para o Eixo Monumental, o hotel já hospedou diversas autoridades, diplomatas, empresários e personalidades do esporte, da música e da televisão. Após a morte de seu fundador, o hotel entrou em decadência, sofreu invasões e depredações e tornou-se símbolo de deterioração urbana. O terreno vai seguir com um novo empreendimento, que manterá o nome Torre Palace.

Por proteção, haverá interdições no trânsito da região: a via N1 será bloqueada desde a Rodovia do Plano Piloto até a Torre de TV; a ligação entre as vias W3 Norte e Sul ficará interditada; e, entre 9h30 e o término da implosão, a via S1 também ficará fechada na altura da Torre de Tv.





Serviço

Implosão do edifício Torre Palace Hotel

Neste domingo (25/1), às 10h, aos arredores da Torre de TV, do relógio solar e da placa “Eu amo Brasília”.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel