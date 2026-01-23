Benzadeus lança Vol. 2 de ‘Na Rota do Benza no Pelô’

O Vol.2 de Na rota do Benza no Pelô é uma sequência do projeto iniciado no fim de 2025, que reuniu 10 mil pessoas na gravação realizada num dos principais pontos turísticos de Salvador, o Pelourinho. Este novo EP chega com três faixas inéditas, com foco em Erro Calculado, uma parceria feita com Mari Fernandez que une o pagode e o sertanejo. O Vol.2 estará disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (23/1).

Além de Erro Calculado, o EP conta com mais duas faixas que mantêm a energia leve e alegre que o grupo propõe em suas canções. Pimenta Baiana é a segunda faixa e traz uma homenagem à mulher baiana, exaltando poder, charme e presença. E para fechar, Perdeu Mané completa a lista com a energia contagiante do pagode feito pelo Benzadeus.

O lançamento do projeto acontece em um momento marcante para o grupo,quando passa a ser um dos principais nomes do pagode contemporâneo, após ganhar o Prêmio Multishow 2025 na categoria Brasil, representando o Centro-Oeste. Além disso, Benzadeus acumula milhões de streams, principalmente em músicas do Vol. 1 deste projeto, Na Rota do Benza no Pelô, como Engajamento, feat com J. Eskine, que ultrapassou 1,5 milhão de visualizações apenas no YouTube. Composto por Magrão (vocal), Vini (reco e voz), Das Sortes (surdo e voz), Neném (pandeiro) e Pedigree (banjo e voz), o Benza, como os fãs chamam a banda, é uma das grandes revelações do pagode representando renovação e autenticidade.



