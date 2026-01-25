Saiba quando Crô, personagem de Fina Estampa, vai aparecer em Três Graças - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O carismático Crô, personagem eternizado por Marcelo Serrado em Fina Estampa, está prestes a reaparecer no horário nobre da Globo em Três Graças. A participação especial marca o retorno de Crodoaldo Valério em uma trama atual, conectando universos criados por Aguinaldo Silva e despertando curiosidade no público.

Na novela das nove, Crô surge motivado por um interesse bastante específico: a misteriosa estátua das Três Graças, peça central de disputas e segredos da história. Sua chegada provoca encontros inusitados, incluindo um momento tenso com Ferette, vivido por Murilo Benício, além de passagens por outros núcleos importantes da trama.

A primeira aparição do personagem está prevista para o capítulo 88, que vai ao ar no dia 29 de janeiro, e sua participação se estenderá por poucos capítulos. Mesmo breve, o retorno promete resgatar o humor ácido, o estilo extravagante e a personalidade marcante que transformaram Crô em um dos personagens mais lembrados da teledramaturgia recente.

Com essa aparição especial, Três Graças reforça sua proposta de dialogar com personagens icônicos de outras novelas, apostando na nostalgia e na surpresa como elementos para movimentar a narrativa e manter o público atento aos próximos acontecimentos.