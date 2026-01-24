BBB 26: Jonas vence prova do anjo pela 2ª vez; veja quem está no Monstro

Jonas Sulzbach venceu pela segunda vez consecutiva a Prova do Anjo do BBB 26, nesta sexta-feira, 23. Desta forma, ele ficará autoimune, garantindo mais uma semana no reality.

Além de não entrar na votação do próximo Paredão, o Anjo também poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade extra para alguém.

O brother teve ainda o poder de escolher um colega para o Castigo do Monstro. Ele escolheu Chaiany, que cumprirá o Castigo do Monstro Enrolação.

"Castigo do Monstro Enrolação: o Castigo do Monstro dessa semana é enrolar linhas em novelos. Quando tocar a música do Monstro, o participante deve ir até o seu cantinho. Lá, ele vai enrolar os novelos separando as linhas por cores. Ele terá um tempo pré-determinado para fazer o trabalho sem se enrolar. Caso ele não consiga cumprir o desafio dentro do tempo determinado, ele não poderá sair do local até finalizar a rodada seguinte", leu ele.

Em seguida, Jonas explicou a escolha. "Porque ela Chaiany me julgou sem saber de nada, acho que ela já esperava isso. Da próxima vez é melhor ter um pouco mais de noção."

A Prova do Anjo foi disputada em duas fases. Na primeira fase, os participantes disputaram em duplas e vestiram coletes com cores diferentes. Cada jogador tinha que apertar o botão correspondente à cor do seu colete para somar pontos. Depois, acumulavam pontos extras ao escolher um dos totens.

Na segunda fase, a dupla vencedora foi para a fase final, que era individual. Nesta fase, o participante precisou escolher sacolas numeradas. Quem tirou duas mensagens positivas foi eleito o novo Anjo.

Jonas disputou a primeira parte da dinâmica em dupla com a Sarah Andrade. Eles desbancaram todas as outras duplas da casa, chegando à etapa final da Prova. Na segunda fase, Jonas levou a melhor.