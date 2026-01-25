Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (25/1)

INDIGNAÇÃO COVARDE - Data estelar: Lua quarto crescente em Touro.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Se a indignação diante da brutalidade imoral que o mundo apresenta nos dias de hoje não se transformar na motivação principal para atuar de forma concreta na tentativa de recuperar a ordem social, pois bem, sinto informar, essa indignação inoperante não é nada além de covardia.



Os ideais de cooperação, respeito mútuo e interdependência motivaram tua alma a construir relacionamentos de qualidade e a garantir uma posição no mundo, e agora gastas teu tempo preservando o que conquistaste, te indignando porque o mundo está tomando outro rumo.



É valiosa essa preservação, porém, se daqui a pouco não haverá nada mais a ser preservado, porque a malha da ordem social está sendo destruída, continuar a fazer de tudo, todos os dias, para preservar o status conquistado não pareceria algo sábio de se fazer, ou não?

ÁRIES (21/3 a 20/4):



Conhecer pessoas interessantes é valioso, porque a rede de contatos serve para sua alma transitar por entre o céu e a terra com mais segurança e, nesse sentido, até as discórdias e conflitos agregam algo.

TOURO (21/4 a 20/5):



Tomar iniciativas é oportuno, porque senão o tempo vai continuar passando e suas lindas ideias se diluirão nas brumas existenciais, transformando o entusiasmo atual na decepção futura. Melhor isso não acontecer.

GÊMEOS (21/5 a 20/6):



Algumas ideias você pode colocar sobre a mesa para serem discutidas, porém, há outras que ainda precisariam de maior amadurecimento antes de serem conversadas, senão serão descartadas. Melhor não.

CÂNCER (21/6 a 21/7):



Ao você conversar direito, verá que muitos dos seus temores se desvanecem, como se nunca tivessem existido. Porém, se você não abrir o jogo, os temores continuarão ricocheteando na mente até provocar exaustão.

LEÃO (22/7 a 22/8):



A ajuda que você oferecer será equivalente à ajuda que você receberá, porém, não se pode tratar essa dinâmica como se fosse um negócio envolvendo interesses, porque, ou a ajuda é desinteressada, ou não é ajuda.

VIRGEM (23/8 a 22/9):



Com palavras e ideias se chega muito longe, porque a alma abstrata não conhece limites nem tampouco é limitada pela força gravitacional. O pulo do gato será sempre passar as ideias para a prática.

LIBRA (23/9 a 22/10):



Há de se aceitar a dose de riscos que vem embutida em seus planos, porque se o caminho fosse fácil e livre de impedimentos qualquer pessoa o poderia conquistar, e esse não seria o caso. O medo não há de ser valorizado.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11):



Procure levar a sério o impacto que suas decisões provocam em outrem, porque dessa forma você conseguirá fechar as equações existenciais que, por serem íntimas e profundas, você acha que são apenas suas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12):



Aquilo que não puder ser posto em prática de imediato merece ser descartado sumariamente nesta parte do caminho, porque só vai ocupar tempo e gastar energia sem produzir nenhum tipo de resultado prático. Agora não.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1):

Ter certezas é muito bom, porque alivia o peso que os dilemas impõem à alma. Porém, se você não passar em revista suas certezas periodicamente, corre o risco de se transformarem em preconceitos. Melhor não.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2):



Aquilo que você puder finalizar hoje há de se tornar prioridade, mas se por essas coisas da exaustão que a vida impõe você não tiver vontade de fazer nada, então continue o descanso até se cansar de descansar.

PEIXES (20/2 a 20/3):



Aquilo que pesa em seu coração ficará mais leve quando você começar a abrir o jogo, porém, será necessário selecionar as pessoas capazes de ouvir suas lamentações sem as criticar, senão o tiro sairá pela culatra.