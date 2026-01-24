Carlinhos Maia faz forte desabafo sobre suposto affair com Lucas Lobato: ‘Parecido’





Carlinhos Maia, nos stories, mandou a real sobre o suposto affair com o influencer Lucas Lobato. Ele garantiu que não sentiu nenhum tipo de ambição do rapaz por ele.

"Gosto demais dele, acho ele parecido comigo no jeito de não baixar a cabeça, de se manter firme. Muitos falam que dei dinheiro. Bla, bla, bla… O cara nunca, nunca, me pediu um real para nada. Falam coisas absurdas o tempo todo, deveriam citar que ele passou em quatro faculdades federais", desabafou.

Em outro momento, Carlinhos confessou que, sim, ainda sente falta do relacionamento com o ex-marido, o apresentador Lucas Guimarães. "Sinto falta do Lucas na vida. São 16 anos de convivência. Esse sentimento não vai acabar nunca, não se apagar história. Mas é difícil para muitos entenderem que terminamos bem. Nos falamos sempre sobre diversos assuntos", disse.

Questionado se já fez sexo neste ano, Carlinhos surpreendeu: "Não". Ele também comentou da pressão que sofre para se relacionar com alguém. "Eu me sinto pressionado pelo meu próprio público a ter que esconder o que acontece na minha vida. Não por mim, eu aguento as pancadas, mas pelas maldades que fazem com quem se aproxima. Não é isso que prego há tantos anos aqui. Isso está muito cruel. A sensação que tenho é que cometi um crime. Ignoram o que de fato é meu papel aqui. Levar diversão e entreter", disse.