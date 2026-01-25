Ludmilla surge chorando após problemas com lançamento de nova música: ‘Não tá fácil’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O lançamento de um novo trabalho costuma ser cercado de expectativa, mas para Ludmilla, os últimos dias foram marcados por contratempos. Após disponibilizar o single "BOTA", a artista apareceu nas redes sociais demonstrando abatimento. Em um registro publicado nos stories, com semblante emocionado, ela resumiu o momento ao escrever "Hj não tá fácil".

A faixa, que conta com a colaboração das cantoras internacionais Latto e Emilia, começou a apresentar falhas poucas horas depois de entrar no ar. Admiradores perceberam que a música não aparecia corretamente nos perfis oficiais e que versões desconectadas surgiam na plataforma de streaming, gerando confusão entre os ouvintes.

Diante da repercussão, a cantora recorreu ao X para expor sua indignação: "Dez horas de lançamento e nada de BOTA no meu perfil do Spotify, além de duas versões aleatórias soltas na plataforma, e nada de aparecer no perfil das meninas. Pra melhorar, meu último álbum sumiu, inacreditável. Eu realmente só tenho vcs".

Posteriormente, Ludmilla esclareceu no Instagram que a situação é resultado de falhas técnicas na liberação do áudio, o que impactou também o uso da música em vídeos nas redes sociais.