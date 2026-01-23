Samba da Bola Preta leva show à Casa de Cultura Martinha do Coco

O projeto Cultura negra em movimento promove encontro da arte popular no Paranoá, a partir das 17h desta sexta-feira (23/1). Boi do Seu Teodoro, Tambor de Crioula e Escola de Samba Bola Preta são as principais atrações do evento gratuito, que ocorre na Casa de Cultura Martinha do Coco.

Tambor de Crioula apresenta percussão e dança vibrante dessa manifestação típica do Maranhão, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil; o Boi do Seu Teodoro leva o Bumba Meu Boi do DF e a Escola de Samba Bola Preta encerra o evento.

A iniciativa tem como objetivo celebrar a ancestralidade e tradições afro-brasileiras por meio de ações culturais gratuitas, que seguem até abril em feiras e espaços públicos de Ceilândia e Sobradinho. O projeto é realizado pelo Instituto Black Spin, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).





Serviço

Cultura negra em movimento

Nesta sexta-feira (23/1), às 17h, na Casa de Cultura Martinha do Coco (Paranoá). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre