Plataforma digital ajuda público a se organizar para carnaval do DF

O carnaval de rua do Distrito Federal de 2026 contará com um recurso capaz de auxiliar os foliões das festividades durante o feriadão. Criado em 2017, o aplicativo e plataforma digital Blocos de Rua.com estará disponível para uso durante a folia candanga.

Afinal, o que é o Blocos de Rua.com?

A plataforma tem como principal objetivo, de acordo com a própria organização, ajudar o público a encontrar várias opções de bloquinhos para aproveitar de forma organizada. Além disso, também é possível separar as diferentes festas por data. Os espaços disponíveis para curtir são exibidos por horário, expectativa de público e trajeto para chegar. Outro recurso é a possibilidade de adicionar os blocos preferidos a uma agenda, a fim de montar o próprio calendário de programação.

A organização destaca que a plataforma se consolidou como a principal agenda do carnaval e atua como um polo de informação, jornalismo e serviço. Lançado em 2016, o recurso surgiu de uma experiência pessoal do criador, o empresário Fábio Frazão. Durante um dia de festa durante o carnaval de São Paulo, há dez anos, Frazão quis sair de um bloquinho para outro. No entanto, não achou nada durante pesquisas na internet.

Então, iniciou o projeto na capital paulista. Com o sucesso e a alta demanda, a iniciativa foi expandida para outras cidades do país. Em 2026, 10 serão cobertas: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, Florianópolis, Fortaleza, Belo Horizonte, e Porto Alegre. Informações de mais de 3 mil eventos, entre blocos, ensaios, festas oficiais e independentes estão reunidas tanto no site, quanto no aplicativo.

"O nosso objetivo sempre foi ser a agenda mais precisa do carnaval brasileiro. Fazer com que o folião saia de casa sabendo exatamente onde ir, em qual horário e o que vai encontrar", explicou Frazão, por meio de assessoria de imprensa. "O carnaval cresceu junto com a gente — e a gente cresceu junto com os blocos. É uma relação de troca", completou.