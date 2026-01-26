BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no Paredão

Brigido, Leandro e Matheus disputam a eliminação do Big Brother Brasil 26 na terça-feira (27/1). O Líder, Babu Santana indicou Matheus à berlinda. Na votação da casa, Brigido foi o participante mais votado e completou a lista de emparedados. Confira abaixo mais detalhes sobre como foi a votação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A semana até a votação do Paredão

Na dinâmica das Caixas-Surpresa, o Anjo autoimune, Jonas Sulzbach ficou impedido de votar. Ana Paula Renault recebeu o poder de ter voto com peso dois, enquanto Sarah Andrade ganhou o direito de vetar o voto de um dos participantes. Leandro já estava no Paredão após ter sido indicado por Brigido e Alberto Cowboy durante o programa desta sexta-feira (23/1).

Quem votou em quem no BBB 26

Leandro votou em Brigido.

Juliano Floss votou em Brigido.

Chaiany votou em Brigido.

Alberto Cowboy votou em Chaiany.

Samira votou em Gabriela.

Breno votou em Brigido.

Jordana votou em Sol Vega.

Brigido votou em Chaiany.

Maxiane votou em Gabriela.

Paulo Augusto votou em Sol Vega.

Marciele votou em Gabriela.

Marcelo votou em Brigido.

Sol Vega votou em Chaiany.

Matheus votou em Ana Paula Renault.

Gabriela votou em Juliano Floss.

Edilson votou em Sol Vega.

Milena votou em Brigido.

Solange Couto votou em Milena.

Sarah Andrade votou em Chaiany.

Os mais votados pela casa do BBB 26 no Paredão

6 votos - Brigido

4 votos - Chaiany

3 votos - Gabriela

3 votos - Sol Vega

1 voto - Ana Paula Renault

1 voto - uliano Floss

1 voto - Milena

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular