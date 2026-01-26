BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no Paredão

Brigido, Leandro e Matheus disputam a eliminação do Big Brother Brasil 26 na terça-feira (27/1). O Líder, Babu Santana indicou Matheus à berlinda. Na votação da casa, Brigido foi o participante mais votado e completou a lista de emparedados. Confira abaixo mais detalhes sobre como foi a votação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A semana até a votação do Paredão
Na dinâmica das Caixas-Surpresa, o Anjo autoimune, Jonas Sulzbach ficou impedido de votar. Ana Paula Renault recebeu o poder de ter voto com peso dois, enquanto Sarah Andrade ganhou o direito de vetar o voto de um dos participantes. Leandro já estava no Paredão após ter sido indicado por Brigido e Alberto Cowboy durante o programa desta sexta-feira (23/1).
Quem votou em quem no BBB 26
- Leandro votou em Brigido.
- Juliano Floss votou em Brigido.
- Chaiany votou em Brigido.
- Alberto Cowboy votou em Chaiany.
- Samira votou em Gabriela.
- Breno votou em Brigido.
- Jordana votou em Sol Vega.
- Brigido votou em Chaiany.
- Maxiane votou em Gabriela.
- Paulo Augusto votou em Sol Vega.
- Marciele votou em Gabriela.
- Marcelo votou em Brigido.
- Sol Vega votou em Chaiany.
- Matheus votou em Ana Paula Renault.
- Gabriela votou em Juliano Floss.
- Edilson votou em Sol Vega.
- Milena votou em Brigido.
- Solange Couto votou em Milena.
- Sarah Andrade votou em Chaiany.
Os mais votados pela casa do BBB 26 no Paredão
- 6 votos - Brigido
- 4 votos - Chaiany
- 3 votos - Gabriela
- 3 votos - Sol Vega
- 1 voto - Ana Paula Renault
- 1 voto - uliano Floss
- 1 voto - Milena
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular