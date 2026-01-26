InícioDiversão e Arte
REALITY

BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no Paredão

Na votação da casa, Brigido foi o participante mais votado e completou a lista de emparedados

O Paredão será na terça-feira (27/1) - (crédito: TV Globo/Gshow)
O Paredão será na terça-feira (27/1) - (crédito: TV Globo/Gshow)

Brigido, Leandro e Matheus disputam a eliminação do Big Brother Brasil 26 na terça-feira (27/1). O Líder, Babu Santana indicou Matheus à berlinda. Na votação da casa, Brigido foi o participante mais votado e completou a lista de emparedados. Confira abaixo mais detalhes sobre como foi a votação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A semana até a votação do Paredão

Na dinâmica das Caixas-Surpresa, o Anjo autoimune, Jonas Sulzbach ficou impedido de votar. Ana Paula Renault recebeu o poder de ter voto com peso dois, enquanto Sarah Andrade ganhou o direito de vetar o voto de um dos participantes. Leandro já estava no Paredão após ter sido indicado por Brigido e Alberto Cowboy durante o programa desta sexta-feira (23/1).

Quem votou em quem no BBB 26

  • Leandro votou em Brigido.
  • Juliano Floss votou em Brigido.
  • Chaiany votou em Brigido.
  • Alberto Cowboy votou em Chaiany.
  • Samira votou em Gabriela.
  • Breno votou em Brigido.
  • Jordana votou em Sol Vega.
  • Brigido votou em Chaiany.
  • Maxiane votou em Gabriela.
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega.
  • Marciele votou em Gabriela.
  • Marcelo votou em Brigido.
  • Sol Vega votou em Chaiany.
  • Matheus votou em Ana Paula Renault.
  • Gabriela votou em Juliano Floss.
  • Edilson votou em Sol Vega.
  • Milena votou em Brigido.
  • Solange Couto votou em Milena.
  • Sarah Andrade votou em Chaiany.

Os mais votados pela casa do BBB 26 no Paredão

  • 6 votos - Brigido
  • 4 votos - Chaiany
  • 3 votos - Gabriela
  • 3 votos - Sol Vega
  • 1 voto - Ana Paula Renault
  • 1 voto - uliano Floss
  • 1 voto - Milena

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Tags

Por Agência Estado
postado em 26/01/2026 08:33 / atualizado em 26/01/2026 08:41
SIGA
x