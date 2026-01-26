Arlindinho revela ajuda de Erika Januza após morte do pai: "Presente de Deus"

Arlindinho revela ajuda de Erika Januza após morte do pai, Arlindo Cruz: "Presente de Deus" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Arlindinho, filho do saudoso cantor Arlindo Cruz (1958-2025), assumiu recentemente o relacionamento com Erika Januza, e desde então não escondeu o romance de vento em polpa com a atriz.

Em entrevista à revista Quem, o cantor descreveu o significado da amada que, segundo ele, surgiu em meio a um período delicado, mas se transformou em alicerce. "A Erika com certeza foi um grande presente de Deus logo após um momento de dor [Arlindo Cruz, pai do cantor, morreu em agosto de 2025]. Ela é uma mulher forte e doce ao mesmo tempo", declarou.

Para Arlindinho, apesar da correria da vida profissional, os dois estão sempre buscando uma forma de estarem juntinhos e matarem a saudade. "Nossa agenda é uma loucura", disse.

"Às vezes estou chegando e ela está indo, às vezes, eu preciso ir tocar e ela precisa ir dormir porque grava cedo no dia seguinte. Mas o importante é que a gente aproveita e valoriza muito os momentos em que estamos juntos", contou o artista.

