Suzana Alves, ex-Tiazinha, revela sobre desistir da carreira de atriz: "Faz sentido pra mim"

Suzana Alves, conhecida até hoje por ter vivido a Tiazinha entre as décadas de 1990 e 2000, abriu o jogo sobre seu afastamento das telinhas. A atriz não é vista nas novelas há cerca de cinco anos.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista foi questionada se realizaria seu retorno. "Não sei. Eu não tenho muito essa ambição. A minha ambição está muito focada na minha conexão com Deus e na minha missão de vida. Se for a vontade dele, sim", disse ela, cujo trabalho mais recente foi em Gênesis (2021), na Record.

"Fora isso, estou focada na minha carreira como escritora e na educação do meu filho (Benjamin, de 9 anos). É o que faz sentido para mim", declarou Suzana Alves, que está prestes a lançar um livro sobre a construção da personagem Tiazinha, e aproveitou para refletir.

"Quando vivemos uma vida com Deus não nos preocupamos com coisas externas. A gente quer só cumprir o nosso chamado. A gente só é realizada quando consegue fazer o que Deus pede. É uma intimidade que poucas pessoas conseguem ter", pontuou ela.

