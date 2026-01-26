Fernanda Abreu fala sobre rótulo de sex symbol e convite recusado para a Playboy - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Fernanda Abreu recentemente celebrou o lançamento do seu famoso álbum, Da Lata (1995), onde, na capa, surgia toda coberta de "ferro velho", mas na contracapa aparecia completamente nua.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Veja Rio, a artista confessou que na época, já havia recusado convites para posar nua na revista Playboy. Segundo ela, o assédio teve início nos anos 1980, assim que ela estourou como backing vocal da banda Blitz e foi logo apontada como ‘sex symbol’.

"Na época da Blitz, todo mundo me chamava de sex symbol, vieram vários convites pra sair nua na Playboy, mas nunca aceitei, não queria esse papel. Ser sensual tem a ver com postura. Acordar todo dia de manhã e ainda achar o Rio fantástico, mesmo com esse calor, é o que traz a nossa beleza", disse ela.

Fernanda Abreu também detalhou como fez a foto nua, e que já utilizou o trabalho para argumento sobre as filhas em uma discussão entre elas. "Eu mesma me pego reproduzindo alguns comportamentos com as minhas filhas, que sempre me ensinam muito. Uma vez me preocupei porque elas iam sair de biquíni para um bloco um bloco e elas devolveram: ‘E você que já saiu pelada na capa de um disco?'", relembrou.

O post Fernanda Abreu fala sobre rótulo de sex symbol e convite recusado para a Playboy foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.