Em meio à crise familiar, David e Victoria Beckham quebram silêncio

Em meio a uma intensa crise familiar que ganhou as manchetes globais, David e Victoria Beckham se manifestaram publicamente pela primeira vez após as graves acusações feitas pelo filho primogênito, Brooklyn. Embora o clima nos bastidores seja de tensão e rompimento, o casal optou por um caminho nostálgico ao reagir a uma postagem nas redes sociais no sábado (24/1). Portanto, eles evitaram o confronto direto e preferiram evocar "boas lembranças" ao comentar um ensaio fotográfico realizado em 2006, época em que a família demonstrava união pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O gatilho para essa interação foi uma publicação do renomado fotógrafo Platon Antoniou, que relembrou uma sessão feita na Espanha durante o auge da carreira de David. Naquele momento, a formalidade do ensaio foi quebrada quando os filhos invadiram o set. Brooklyn, então com apenas sete anos, correu até o pai e abraçou sua perna diante de dezenas de pessoas, transformando a cena em um abraço coletivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diante dessa imagem, Victoria comentou: "Isso traz ótimas lembranças!", enquanto David complementou logo em seguida: "Boas lembranças".

Crise da família Beckham

Entretanto, essas frases carinhosas contrastam bruscamente com a realidade atual exposta por Brooklyn. Recentemente, o filho mais velho utilizou as redes sociais para acusar a mãe de tê-lo humilhado durante seu casamento com a atriz Nicola Peltz, em 2022. Segundo o relato do jovem, Victoria teria roubado a primeira dança do casal e, na sequência, protagonizado uma dança considerada "inapropriada" com o próprio filho. Consequentemente, Brooklyn afirmou que os pais "arruinaram" seu relacionamento e, por isso, decidiu romper os laços com a família.

Por outro lado, a repercussão do caso tem afetado emocionalmente a matriarca. De acordo com informações de bastidores, Victoria estaria profundamente abalada com a enxurrada de memes e comentários irônicos na internet sobre a suposta dança no casamento. Já David Beckham, dias antes dessa interação no Instagram, havia quebrado o silêncio de forma sutil durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. Na ocasião, ele reconheceu que "os filhos cometem erros" nas redes sociais, tentando minimizar o impacto das declarações de Brooklyn.