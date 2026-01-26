BBB 26: Brigido tenta colocar Chaiany contra Ana Paula: ‘Caráter’

A tensão no BBB 26 voltou a ganhar força após uma conversa estratégica envolvendo Brigido, Chaiany e Gabriela. Declaradamente em conflito com Ana Paula Renault, o brother procurou as colegas na tarde de segunda-feira (26) para expor sua visão sobre os embates no jogo e reforçar sua postura dentro da casa, destacando limites que diz não ultrapassar.
Durante o diálogo, Brigido afirmou que não evita confrontos, mas mantém princípios claros. Segundo ele, "eu não fujo dos embates" e jamais adota atitudes ofensivas, pois "Ana Paula é mulher, merece ser respeitada". O participante ainda frisou que sua conduta se baseia em valores pessoais e autocontrole.
Ao ser lembrado de que a jornalista questionou seu caráter, o manauara rebateu: "As ações dela mostram que, ou tu é assim, ou tu está forçando". Apesar disso, surpreendeu ao admitir: "entrei aqui sendo fã dela e até hoje estou sendo".
Na reta decisiva, Brigido também comentou o paredão contra Leandro e Matheus. Confiante, declarou: "Eu planejei tudo o que eu fiz", mas ponderou que "nenhum paredão é fácil", apostando na leitura do público para permanecer no jogo.