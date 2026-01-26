Anitta interrompe show para lançar "maldição" em ladrões no RJ

Durante o Ensaios da Anitta deste domingo (25/1), no Rio de Janeiro, Anitta interrompeu o show para dar um recado a quem estaria furtando celulares no público. Do palco, a cantora pediu silêncio e, ao se dirigir aos suspeitos, sugeriu que o espetáculo pode ser uma espécie de punição espiritual aos criminosos.

“O mesmo tambor que eu fiz para acabar com a chuva, eu fiz para acabar com a raça de quem veio aqui pegar celular. Eu tô amaldiçoando, nesse momento, eu tô amaldiçoando a vida de cada um que veio aqui pegar telefone”, disse, enquanto solicitava que o público ficasse quieto para que a “maldição pegasse”.

“Cada telefone que você roubar hoje vai ser uma notícia de merda na sua vida que você vai ouvir amanhã. Você vai se arrepender do dia que você saiu de casa para roubar um telefone. O tambor feito para esse sol aparecer, ele vai ser feito para acabar com a tua raça”, completou.

Na sequência, Anitta explicou por que não suavizou o discurso e destacou que a segurança do evento foi ampliada: “Eu não tenho pena não, porque quem tem dinheiro para comprar o ingresso para vir roubar celular tem dinheiro para fazer alguma coisa que presta na vida. Então, eu não tenho nem medo, nem pena. Dobrei a segurança, mas fiquem ligados vocês também, viu, galera? Na hora de pular, na hora da rodinha, fica de olho no telefone. Eu coloquei o máximo de pessoas que a gente podia para tomar conta de todo mundo.”

O show integra a turnê pré-carnavalesca de 2026 da cantora, que tem como tema “Cosmos” e propõe uma celebração da astrologia. Na apresentação deste domingo, o signo homenageado foi Câncer.