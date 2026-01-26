InícioDiversão e Arte
Nome do neto de Zezé Di Camargo chama a atenção na web

Igor Camargo revela casamento discreto ao comemorar gravidez da esposa e explica significado do nome da filha

Nome do neto de Zezé Di Camargo chama a atenção na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Uma nova fase começa para Igor Camargo, que se prepara para a chegada da primeira filha. A novidade foi dividida com o público pela arquiteta Amabylle Eiroa, que publicou uma imagem exibindo a gestação e emocionou seguidores com a revelação do momento especial vivido pelo casal.

Na legenda, ela descreveu o sentimento com a frase "Hoje, vivo meu próprio renascimento… Estou grávida". Empolgado, Igor Camargo, filho de Zezé di Camargo e Zilu Godoi, respondeu com uma declaração intensa: "É a maior honra que eu já tive na vida, quando você decidiu carregar uma filha minha". O casal também confirmou o nome da bebê: Florença.

Ao explicar a escolha, Amabylle Eiroa relembrou memórias afetivas e destacou: "Florença sempre foi, para mim, mais do que um local. Sempre foi um sentimento" e "Berço do Renascimento, onde o mundo aprendeu a se reinventar".

O futuro pai ainda revelou que o casamento foi oficializado de forma reservada e se declarou: "Te amo, e amo a Florença de uma forma que nem consigo colocar em palavras". A futura avó, Zilu Godoi, também celebrou: "Que venha com muita saúde! Porque amor não vai lhe faltar".

