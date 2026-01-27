Esposa de Alberto Cowboy revela o que fariam com a bolada do BBB 26 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, do BBB 26, retornou aos Estados Unidos no último dia 18 de janeiro, e contou que já mora fora há cerca de oito anos com o empresário.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela deu detalhes: "Nos conhecemos em Orlando. Um amigo de um amigo nos apresentou e aconteceu. Desde o primeiro dia, não nos desgrudamos mais. Ele já se intitulou meu namorado, depois já começamos a morar juntos e casamos", disse.

Atualmente, Alberto Cowboy possui um negócio de aluguel de carros nos Estados Unidos, e a esposa contou qual é o estilo de vida que eles levam lá fora e o que pretendem fazer, caso ele conquiste o prêmio estimado em R$ 5,4 milhões.

"A gente sempre precisa, né? Apesar de eu ter um trabalho muito estável, e ele também ter uma vida muito estável, é um grande sonho voltar para o Brasil. Nos Estados Unidos, conseguimos ter uma vida mais tranquila, mas estamos longe da família. Sentimos bastante saudade. Com certeza, parte do sonho dele é pegar essa grana e voltar para o Brasil", declarou ela. "Até então o prêmio era de R$ 3 milhões. Agora que sabemos que é muito mais, a cabeça dele deve ter mudado tudo. Eu consigo trabalhar na minha profissão também no Brasil", explicou Priscilla.