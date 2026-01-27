Bafta 2026: descubra todos os filmes e nomes que estão na disputa

Conhecido como o Oscar britânico, o Bafta divulgou, nesta terça-feira (27/1), a lista de indicados à premiação de 2026. O Brasil foi contemplado durante o anúncio, com O Agente Secreto nomeado a duas categorias do Prêmio da Academia Britânica de Cinema. O longa de Kleber Mendonça Filho concorre em Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.
Além da obra recifense, os brasileiros Petra Costa e Adolpho Veloso também estão entre os indicados. Petra concorre na categoria Melhor Documentário, com Apocalipse nos trópicos. Já Veloso foi indicado a Melhor Fotografia pelo longa Sonhos de trem.
Confira a lista completa dos indicados:
Melhor Filme
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Direção
Yorgos Lanthimos (Bugonia)
Chloé Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
Joachim Trier (Valor Sentimental)
Ryan Coogler (Pecadores)
Melhor Roteiro Adaptado
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Pillion
Melhor Roteiro Original
I Swear
Marty Supreme
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
Foi Apenas Um Acidente
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Sirt
A Voz de Hind Rajab
Melhor Ator
Robert Aramayo (I Swear)
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michale B. Jordan (Pecadores)
Jesse Plemons (Bugonia)
Melhor Atriz
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (Uma Batalha Após a Outra)
Renate Reinsve (Valor Sentimental)
Emma Stone (Bugonia)
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Paul Mescal (Hamnet)
Peter Mullan (I Swear)
Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
Melhor Atriz Coadjuvante
Odessa A’zion (Marty Supreme)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)
Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
Emily Watson (Hamnet)
Melhor Estrela em Ascensão
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico
The Ceremony – Jack King (diretor, roteirista), Hollie Bryan (produtora), Lucy Meer (produtora)
My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr (diretor), Wale Davies (roteirista)
Pillion – Harry Lighton (diretor, roteirista)
A Want In Her – Myrid Carten (diretora)
Wasteman – Cal McMau (diretor), Hunter Andrews (roteirista), Eoin Doran (roteirista)
Melhor Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem (Adolpho Veloso)
Melhor Documentário
2000 Meters to Andriivka
Apocalipse nos Tópicos
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
A Vizinha Perfeita
Melhor Filme Infantil e Familiar
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootopia 2
Melhor Figurino
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores
Wicked: For Good
Melhor Filme Britânico
28 Years Later
The Ballad Of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About The Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
Melhor Filme de Animação
Elio
A Pequena Amélie
Zootopia 2
Melhor Curta Britânico em Animação
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
Melhor Curta Britânico em Live-action
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Wlcome Home Freckles
Melhor Direção de Elenco
I Swear
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Montagem
F1
Casa de Dinamite
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Maquiagem e Cabelo
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores
Wicked: For Good
Melhor Trilha Sonora Original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Direção de Arte
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Som
F1
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Warfare
